Vukovi im godinama kolju stoku, a odštete koje dobivaju su smiješne: 'Imamo ozbiljan problem'

Godinama trpe štete od vukova i upozoravaju da dolaze i u njihovo naselje, pa strepe i za djecu. Blizak susret s vukom ponovno je imala vlasnica iz Kistanja dok je čuvala kravu. Od lipnja, kada su vukovi po peti put desetkovali njihovo stado, stoku ne izvode na ispašu. Iznimka je jedino krava Barbara.

"Zadnja tri mjeseca ovce i koze ostaju kući. Znači, one iz štale ne izlaze. Ja gonim kravu svako jutro i svako popodne vani i jučer kad smo se vraćale kući vuk je doša iza leđa. To je bilo na 50 metara od kuće", kaže Huanita Štrbac koja u lipnju od suza nije mogla doći do riječi.

Uspjela ga je vikom otjerati. Iako sada zvuči mirno, kaže kako su se strah i psihoza uvukli u cijelu obitelj. Vukovi znaju doći blizu kuća i usred bijela dana, pa se boji za svoje kćeri i čeka s njima na stanici pored kuće sve dok ne uđu u školski autobus. "Strah me i dalje. Moja kćer je dobila tikove, ja noću plačem, budim cilu kuću. Stavili smo nadzornu kameru, pasi su tu, svi smo atento na svaki šum skačemo, ali problem je u tome što su meni dica tu. Vukovi šetaju danju, noću, ujutru, kad god oćete, oni su tu", dodaje Huanita čija obitelj živi od uzgoja stoke. Ona i suprug imaju petero djece.

Isplaćeno 2,5 milijuna eura odštete

U posljednje tri godine Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je zaprimilo 6.932 zahtjeva za naknadu štete za 8.899 domaćih životinja među kojima su većinom ovce, ali i koze, goveda, konji, magarci i psi. Za njih je stočarima odobreno 2.522.490,96 eura oštete. 11 posto ili jedna desetina zahtjeva je odbijena.

"U slučajevima kada šteta nije prijavljena u roku od 24 sata, u slučajevima kada nije moguće dokazati vlasništvo nad životinjom ili ako nisu poduzete sve potrebne radnje kako bi se stoka zaštitila od napada vuka ", kaže Una Mršić, voditeljica Službe za očuvanje i upravljanje vrstama u upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i dodaje:

"Na očevid izlazi imenovani vještak od strane Ministarstva. Trenutačno ih imamo 16 za vještačenje o štetama od vuka od kojih su neki i ovlašteni veterinari. To su vještaci koji su obučeni za ovaj posao i raspoređeni po županijama gdje su najčešće štete od vukova".

Kao dokaze stočari trebaju priložiti identifikacijsku markicu s uha, glavu i vrat životinje, ali nekad to ne mogu jer vukovi životinju grizu najprije za vrat, a "naušnica" se lako izgubi u makiji.

'Vukovi dolaze zato što im je dopušteno'

Da učestali napadi vukova obeshrabruju stočare i oni sve češće prodaju stada, svjestan je i šibensko-kninski župan. "Nažalost, te odštete koje stočari dobivaju su, moram to ovako grubo reći, smiješne i mislim da nam predstoji jedan ozbiljan razgovor s resornim Ministarstvom jer na takav način ćemo izgubiti sve stočare u našem kraju", kaže Paško Rakić (HDZ) i poručuje kako se vukovi ne smiju istrijebiti, ali i da je hitno potreban drukčiji pristup.

"Vukovi dolaze zato što im je to dopušteno. Struka neka kaže svoje, Županija će slušati i struku i Ministarstvo, ali jednostavno moramo apelirati i osvijestiti te naše ljude u ministarstvima da imamo ozbiljan problem i da zajedno se moramo uhvatiti u koštac s tim i zaštititi interese svih naših stočara", pojašnjava Rakić.

Prema stručnim procjenama Ministarstva zaštite okoliša na teritoriju Hrvatske prepoznata su 43 čopora s prosječno 5,65 jedinki ili točnije 243 vuka. A procjene s terena, i stočara i lovaca, kažu da ih je barem dva puta više.