Slavni Ed Sheeran novi spot snimio u Dalmaciji: Svako ljeto odmara u našoj zemlji

Jedan od najvećih pop pjevača današnjice Ed Sheeran objavio je spot za pjesmu 'Camera', koji je snimio u Hrvatskoj. Popularni pjevač ideju je dobio tijekom boravka u Hrvatskoj prošle godine kada je nastupio pred tisućama obožavatelja na hipodromu, a realizirao ju je ovoga ljeta na više lokacija na jugu Hrvatske.

Plan je bio da se prikaže odmor s njegovom suprugom, ali zbog čuvanja privatnosti uskočila je kao njegova partnerica Phoebe Dynevor, poznata je inače po ulozi u prvoj sezoni serije Bridgerton. 

U potpunosti je spot sniman mobitelom ovoga ljeta od Splita do Hvara i Brača, a dolaskom Sheerana u kolovozu pohvalila se i turistička zajednica Hvara.

Glazbenik je veliki zaljubljenik u Hrvatsku i gotovo svako ljeto odmora u našoj zemlji.

