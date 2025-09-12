PUNE AUTOCESTE /

Hrvatske autoceste nakon nemaju razloga biti razočarane sezonom jer su špicu ljeta završili u plusu. I ne samo špicu jer od početka godine do rujna kroz naplatne kućice HAC-a prošlo je 55, 1 milijun vozila, a to je četiri posto veći promet nego prošle godine u istom razdoblju.

Ljetni mjeseci donose sličnu statistiku. Najbolji mjesec za HAC bio je lipanj u kojemu je izbrojano 7,7 milijuna vozila što je skok od čak 10 posto kada se uspoređuje s istim mjesecom lani. U srpnju se rampa na naplatnim kućicama dizala više od devet milijuna puta što je skok od dva posto.

Kolovoz je, očekivano, bio najači u prometu s preko 10 milijuna vozila a i to je za tri i pol posto bolje nego prošle godine.

O sezoni u plusu razgovarali smo s direktorom naplate HAC-a