POPUŠTANJE SUBVENCIJA /

U utorak će Vlada predstaviti paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu u kojem se ide na postepeno popuštanje subvencija. Kako doznaje RTL Danas, subvencija za struju i plin smanjit će se za 50 posto. To znači da će računi za ta dva energenta godišnje porasti ukupno za oko 100 eura. Ostaje i energetski dodatak za najugroženije građane od 70 eura. Što se, pak, tiče ograničenih cijena proizvoda - ta se mjera neće ukidati, ali se razmišlja o modifikaciji. I to tako da bi od 70 proizvoda, koji su trenutačno na popisu, svaki trgovac izabrao samo jedan kojem bi ograničio cijenu, a ne da to vrijedi za sve proizvode svih proizvođača