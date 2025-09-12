Uskoro stiže velika novost vezana uz plaće: 'Prije bi se ljudi čak i uvrijedili'

Plaće više nisu tabu tema! Čak tri četvrtine pripadnika generacije Z, rođeni od 1997. nadalje, otvoreno govore o svojim prihodima. Ista pozicija na poslu, a na računu na kraju mjeseca različit iznos.

Uobičajena tema na kavama pripadnika generacije Z.

"Rekao bih da smo možda više otvoreniji, opušteniji u vezi takvih nekih stvari", kaže Dominik Marčić, pripadnik generacije Z. "Neki ljudi to pitaju samo da bi rekli koliku oni plaću imaju i možda da bi pokazali neki svoj status", smatra Marko Domini, pripadnik generacije milenijalaca.

S druge strane, najmanje opušteni kad se priča o zaradi - pripadnici generacije X.

'Ljudi bi se uvrijedili...'

"Prije je to bio onako dosta povjerljiv osobni podatak. Ljudi bi se čak i znali uvrijediti ako bi ih pitao kolika ti je plaća", dodaje Damir Perko, pripadnik generacije X.

Istraživanje portala Moj Posao pokazuje da su najzatvoreniji pripadnici generacije X, rođeni između 60-ih i 80-ih. Tek svaki drugi spreman je govoriti o primanjima. Slijede milenijalci rođeni 80-ih i 90-ih, među kojima 60 posto govori o plaći. Dok čak 72 posto pripadnika generacije Z, rođenih iza 1997. godine otvoreno priča o svojim uvjetima rada.

"Često su na glasu kao nešto ljenija generacija, to istraživanja ne potvrđuju, čak štoviše - oni pošteno odrade svoj posao, ali zahtijevaju i to prilično glasno i otvoreno da budu i pošteno plaćeni", kaže Alen Mrvac, PR specijalist portala Moj Posao.

Najčešće o svojoj plaći govore oni koji primaju najmanje. Što je zarada bolja, to se više i skriva.

"To je dio poslovne diskrecije i kulture. Mislim da kod drugih ljudi izaziva i zavist i frustracije, poručuje Petra Šeparović, pripadnica generacije milenijalaca.

I ekonomski stručnjak Damir Novotny pripada generaciji koja je iznos plaće držala - za sebe.

"Plaće su bile vrlo slične tako da to nije bila tema za razgovor uz kavu. Razgovarali smo o lijepim djevojkama koje hodaju kroz grad", tvrdi ekonomski stručnjak Damir Novotny.

Od 2026. stupa nova direktiva

No, sljedeće godine na snagu stupa direktiva Europske unije o transparentnosti plaća koja će promijeniti dosad uvriježenu kulturu šutnje u tvrtkama. Predsjednik uprave jedne od najvećih energetskih kompanija u Hrvatskoj iz vlastitog iskustva generaciji Z poručuje:

"Bitniji im je onaj prvi nadređeni koji ih kao mentor formira za njihovu buduću poslovni razvoj i situaciju zapošljavanja nego možda, ako tako mogu reći, nekakva minimalna razlika u plaći, ali naravno plaća je jako važna", poručuje Ante Mandić, član izvršnog odbora udruge energetike HUP-a.

Ipak, osim znanja i iskustva, mladi zaposlenici danas traže fleksibilnost.

"Da mogu raditi hibridno ili od kuće, da mogu sami određivati kada će i koliko raditi, naravno svjesni su da posao mora biti odrađen, no oni ne robuju radnim vremenom od 9 do 5", dodaje Mrvac.

Ako ne ide po njihovom - neće se zadržati. Istraživanja pokazuju da Gen Z najmanje lojalna. Nakon par godina, ako nađu bolju ponudu - dižu sidro.