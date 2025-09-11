Malena djevojčica Vivian sada ima 1820 grama. Od samog rođenja pokazala je da je borac. Kažu kada se rodila – bila je tri puta manja.

Foto: Rtl Danas

Pročelnica Zavoda za neonatologiju u KBC-u Sestre milosrdnice Katarina Bojanić kaže: „Znamo da je zapravo neka granica preživljenja 22 tjedna i 500 grama. Ona je rođena u 23 tjednu. Prema svjetskim statistikama preživljenje je svega 30 %. Brojne su komplikacije od respiratornih infekcija, problemi s očima, vidom, probavom.“

Rođena je s 550 grama, a u jednom trenutku s težinom je pala samo na 470 grama. Odlučila je izgleda, iznenaditi sve na ljetovanju i roditi se prije vremena.

„Naša mala pacijentica rođena je u lipnju ove godine u 23. tjednu gestacije dok su njezini roditelji bili na godišnjem odmoru u Hrvatskoj. Oni su morali otići kući zbog životnih obaveza, a ona je ostala s nama idućih skoro 12 tjedana dok nije stekla uvjete za siguran transport.“ nastavlja pročelnica Bojanić.

Najveći izazov - komunikacija s roditeljima

Izazova je bilo mnogo. Cijeli tim se na neonatologiji brinuo je o djevojčici.

"Najveći izazov kod ovoga djeteta je bila komunikacija s roditeljima. Roditelji ne pričaju hrvatski jezik, ali isto tako ne pričaju ni engleski jezik. Oni su dolazili koliko su bili u mogućnosti. Boravili bi obično tri dana. Omogućili smo im kontakt koža na kožu. Bili su jako sretni i pozitivni otpočetka ove priče.“ priča nam glavna sestra Zavoda za neonatologiju u KBC-u Sestre milosrdnice Sana Šavorić.

Foto: Rtl Danas

Priči je sada došao kraj jer je malena spremna ići doma. Inkubator u kojem je bila gotovo tri mjeseca polako se prazni. Medicinske sestre spremaju je na put, a s njom i njezine igračke.

"Tim iz Češke je preuzeo dijete. Stavili su ga u inkubator, spojili na monitore da mogu pratiti vitalne funkcije. I sada kada se taj dio osigura, osiguramo inkubator i krećemo prema vozilu", kaže nam doktor Ivan Tomić iz Cromedica zaduženog za transport.

Pazi se na svaki detalj.

Hranu je dobivala iz banke humanog mlijeka.

"Ona otpočetka pokazuje svoj karakter. To pokazuje time što je preživjela. Imala je dosta dobar tijek kod nas. Naljuti se kad joj nešto nije po volji. Noćas kao da je predosjetila da je vrijeme za odlazak. Kaže kolegica iz noćne smjene da je bila izrazito nervozna i da je tražila pažnju cijelu noć", objašnjava sestra Šavorić.

Foto: Rtl Danas

Rijetko viđeni prizori

U medicinski zrakoplov prebačen je inkubator. Za sve koji sudjeluju u transportu - prizori koji se ne viđaju toliko često.

"Iznimno, iznimno rijetko. Ovako da se djeca rode prijevremeno se događa naravno. Ali da su još stranci u Hrvatskoj - to je nešto što je specifično za ovaj slučaj. Sad imamo tu repatrijaciju. Upoznati ste sa svim tim, ali kada vidite tako malo stvorenje - jako je emotivno", kaže doktor Tomić.

I na odjelu ginekologije dobro se sjećaju trenutka kada je njezina mama stigla u bolnicu.

Pročelnik Zavod za humanu reprodukciju u KBC-u Sestre milosrdnice Krunoslav Kuna se prisjeća:

"Gospođa je došla u popodnevnim satima i u vrlo kratkim roku je rodila u rađaonici. Maksimalno pošteno je dežurna ekipa obavila porođaj. Imamo uspjeha u tome, to je prije 15-20 ili 30 godina bilo nezamislivo da u ovoj dobi rođena djeca prežive.“

Malena djevojčica sretno je stigla u Češku. Još će neko vrijeme biti u bolnici na njihovom odjelu neonatologije, a potom sa svojim roditeljima.