Najveća financijska kriza hrvatskih bolnica u povijesti: 'Ovaj dug je rekordan'

Zbog golemog duga od gotovo 800 milijuna eura - čak 50-ak hrvatskih bolnica je pred ovrhom. Iz veledrogerija već tjednima šalju poruke da ne mogu više održati kontinuitet plaćanja proizvođačima lijekova, te od bolnica traže hitnu isplatu dugova za što je dan rok do kraja ovog mjeseca. Ministrica zdravstva sutra će o problemu razgovarati s predstavnicima veledrogerija.

"Mi razgovaramo s predstavnicima veledrogerija. Ono što je za sutra dogovoreno je to da sa svima njima sjednemo i da vidimo dinamiku rješavanja dugova prema veledrogerijama što smo i napravili ljetos kroz 75 milijuna eura i da vidimo kako ćemo sutra razriješiti Ali ono što mogu sigurno naglasiti da dugovanje bolnica prema veledrogerijama neće, ne smije i nikako - neću niti ja a ni vlada RH da to bude bilo kakav ugroza našim pacijentima i pružanju zdravstvene usluge", kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

O problemu neplaćanja i hoće li bolnice ostati bez lijekova s razgovarala je s Jasminkom Hercegom, predsjednikom HUP-ove koordinacije veledrogerija reporterka RTL-a Danas Nikolina Matošević. Cijeli razgovor pogledajte u videu