Za jeftine novce dobijete ubojito sredstvo: 'Događa se ono što smo gledali u filmovima'

KAD DRONOVI NAPADAJU /

Dronovi u svijetu ratovanja koriste se desetljećima. U Hrvatskoj je jedan slučajno zalutao kada se srušio na Jarun. Od ove godine bespilotne letjelice dio su i oružanih snaga naše vojske. Tihi su, precizni i ubojiti. Danas je jedan pao na Wyryki, gradić na istoku Poljske. Ovaj put, srećom, bila je samo materijalna šteta.

Višenamjenski dron koji Rusija koristi kao mamac za odvraćanje pozornosti od sustava protuzračne obrane završio je, tvrdi Zelenski, u Poljskoj. Koristi se u kombinaciji sa ŠAHEDOM.

Bespilotne letjelice, bilo leteće, pomorske ili kopnene, postaju glavno oružje u modernom ratovanju. Imaju ih svi – a od ove godine i Hrvatska. Više u prilogu.