HOO dodijelio Nagrade Dražena Petrovića, evo tko su dobitnici svečanog priznanja

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ZASLUŽENO /

Hrvatski olimpijski odbor dodijelio je prestižne Nagrade Dražen Petrović mladim sportašima. Momčadska i ekipna konkurencija bila je u znaku mladih vaterpolista i rukometašica.

Najbolja mlada sportašica je svjetska juniorska prvakinja u taekwondou Magdalena Matić. U muškoj konkurenciji slavio je jedriličar Josip Tafra, koji je ove godine osvojio i svjetsko juniorsko srebro i europsko zlato. Za najveće nade izabrani su kuglač Luka Jakovina i Lorena Opačak iz taekwondoa.

Ova priznanja potvrđuju da hrvatski sport ima sjajnu budućnost i mlade talente koji nastavljaju put legendarnog Dražena Petrovića, što im je na dodjeli poručila i Draženova majka.