Spolna testiranja postaju norma: 95% atletičarki prošlo provjeru uoči SP-a u Tokiju!

Predsjednik World Athleticsa Sebastian Coe rekao je da je više od 95 posto sportašica obavilo obvezno testiranje gena prije početka Svjetskog atletskog prvenstva u Tokiju, a atletičarke iz Francuske i Norveške će svoje testiranje završiti u Japanu.

Test, uveden u ožujku i prvi put proveden na Svjetskom prvenstvu koje počinje u subotu, osmišljen je za provjeru biološkog spola otkrivanjem prisutnosti gena SRY - ili gena regije Y koji određuje spol - na Y kromosomu.

'Moram reći da je ovo bio uspješan odgovor cijelog sporta na načelo u koje svi temeljno vjerujemo, a to je zaštita, očuvanje i promicanje ženske kategorije', rekao je Coe na konferenciji za novinare u Tokiju u utorak.

Proces testiranja nije bio sasvim gladak jer su se kanadske sportašice žurile ponovno testirati nakon što su saznale da testovi kojima su se prvobitno podvrgnule nisu u skladu sa zahtjevima nadležnog tijela.

Francuske sportašice i sportašice drugih nacionalnosti koje treniraju u Francuskoj bit će testirane u Tokiju jer su jednokratni testovi ilegalni u Francuskoj.

Coea su novinari pitali je li World Athletics primila ikakve pritužbe na privatnost sportaša.

Pravilo o testiranju spola utjecalo je na boks, a francuskim sportašicama zabranjeno je sudjelovanje na prvom Svjetskom boksačkom prvenstvu u Liverpoolu nakon što nisu ispunile rok za testiranje.

Alžirska boksačica Imane Khelif, koja je osvojila zlato u ženskoj velter kategoriji na Olimpijskim igrama u Parizu prošle godine, žalila se Sportskom arbitražnom sudu zbog odluke Svjetske boksačke organizacije (World Boxing) da joj se zabrani sudjelovanje na budućim natjecanjima osim ako se ne podvrgne genetskom testiranju spola.

Predsjednik Svjetske boksačke organizacije Boris van der Vorst ispričao se nakon što je javno imenovao Khelif u objavi o obveznom testiranju, priznajući da je njezina privatnost trebala biti poštovana.

"Zapravo me tješi što do sada nismo (imali pritužbi na privatnost) i mislim da je to zbog same prirode i jasnoće oko testiranja i procesa", rekao je Coe.

