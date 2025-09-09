Uznemirujuće [18+]: Žena završila u krvi nakon žestoke tučnjave navijača

Jedna je simpatizerka američkog nogometa završila krvava nakon žestoke tučnjave na tribinama na utakmici Houston Texans - Los Angeles Rams. Fizički sukob u kojem je nesretna žena izvukla deblji kraj uključivao je nekoliko NFL obožavatelja.

Britanski tabloid The Sun prenosi pisanja američkih medija kako je došlo do uznemirujuće situacije tijekom utakmice 1. kola na stadionu SoFi u Inglewoodu u Kaliforniji.

Sve o NFL-u čitajte na portalu Net.hr

Sukob, u kojem su sudjelovali muški i ženski fanovi u dresovima Texansa, te navijači Ramsa, brzo je postao viralan na društvenim mrežama. Nakon toga, na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj je žena s krvavim licem izlazila s tribine, dok su policajci intervenirali. Iako su policajci pokušavale smiriti situaciju, tenzije su ostale visoke, a jedan muški simpatizer Texansa činilo se kako se svađa sa sigurnošću i drugim navijačima na tribinama...

OVDJE pogledajte situaciju.

Nije jasno je li taj muškarac sudjelovao u sukobu, ali incident je doveo do optužbi među gledateljima u tom sektoru, pri čemu su navijači Ramsa okrivili jednog pojedinca. Trenutno nema informacija o tome je li netko uhićen nakon izbacivanja gledatelja. Navijači na društvenim mrežama izrazili su nezadovoljstvo, a jedan je komentirao:

"Američki nogomet definitivno je tu", dok su drugi komentirali učestale sukobe na gornjoj tribini i općenito haotičnu prirodu događaja.

Ramsi su pobijedili s rezultatom 14-9, zadržavši snažnu obranu koja je Texanse zaustavila na samo 295 yardi. Sukobi su česta pojava na stadionu SoFi otkako je otvoren 2020. godine, a prethodni sukobi uključivali su navijače oba tima, Ramsa i Chargersa. Srećom, u 2. kolu na stadionu će biti mirnije, jer su oba tima iz Los Angelesa na gostovanjima; Ramsi igraju protiv Tennessee Titans, a Chargersi protiv Las Vegas Raidersa.

POGLEDAJTE VIDEO: Robert Prosinečki u Maksanovom korneru kod Silvija Maksana: 'Atmosfera protiv Partizana na Maksimiru jedna je od najboljih koje sam doživio. Navijalo se 100 minuta, nevjerojatno