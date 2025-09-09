Kraj ere u atletici: Jedna od najvećih svih vremena odlazi nakon Svjetskog prvenstva!

Jedna od najvećih sprinterica svih vremena, Shelly-Ann Fraser-Pryce, najavila je da će njezin nastup na Svjetskom prvenstvu u Tokiju biti ujedno i posljednji. Bit će to osmi put da se pojavljuje na najvećoj atletskoj pozornici izvan Olimpijskih igara i posljednje poglavlje u karijeri kakvu je malo tko imao privilegiju doživjeti.

Trostruka olimpijska pobjednica i višestruka svjetska prvakinja ostavila je neizbrisiv trag na atletici. Od debitantskog trijumfa u Pekingu 2008., kada je 21-godišnja nepoznata djevojka senzacionalno osvojila zlato i povela jamajčanski trostruki trijumf, pa sve do posljednjih godina u kojima je postala simbol ustrajnosti, snage i inspiracija ženama u sportu.

Oprost od atletike prvotno je planirala prošle godine na Olimpijskim igrama u Parizu, no bizarnim spletom okolnosti ostala je uskraćena za kraj kakav je željela. Na dan finala na 100 metara nije joj bio dopušten ulazak na stadion, zbog čega je satima čekala, propustila zagrijavanje i doživjela panični napad po prvi u karijeri. Umjesto medalje i oproštaja, ostala je gorčina i osjećaj da priča nije završena.

'Imala sam ozljeda, imala sam padova, ali uvijek sam se dizala. Prošli put jednostavno nisam uspjela ni doći do starta. Zato želim otići na stazu znajući da sam dala sve od sebe,' priznala je Fraser-Pryce.

Djevojka iz skromne četvrti Waterhouse u Kingstonu, koja je odrastala u teškim uvjetima, postala je svjetska ikona, nadimka “Pocket Rocket”, poznata po eksplozivnoj brzini, šarenim perikama i neuništivom duhu.

