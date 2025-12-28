Tišina iz Moskve šalje poruku: Ruska suzdržanost bit će novi test za Trumpa

Kasnije danas zakazan je sastanak između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Mar-a-Lagu, na kojem će razgovarati o novom mirovnom planu od 20 točaka za završetak rata u Ukrajini, piše Sky News.

I dok se čini da stvari napreduju, Trump pokazuje oprez.

"On nema ništa dok ja to ne odobrim", rekao je o najavljenom posjetu Zelenskog.

Testiranje Trumpovih diplomatskih sposobnosti

Zelenski tvrdi da je plan "90 posto gotov", no dok Kijev ističe njegov potencijal, domaćin još nije uvjeren, barem zasad. Svaki mogući napredak stalno zapinje zbog ruskog odbijanja, što je realnost koju Trump dobro poznaje i koja je dosad više puta blokirala mirovne napore te testirala njegove diplomatske sposobnosti s Moskvom, često s neugodnim ishodima.

Ukrajinski predsjednik i saveznici iz međunarodne koalicije već su ga odvraćali od, kako su vidjeli, potpunog popuštanja, nakon što su SAD iznijele 28-točkovni prijedlog koji je mnogima izgledao kao popis ruskih želja.

Nova, kraća verzija plana izrađena u Kijevu uključuje kompromise, a Zelenski je govorio o "dobrom razgovoru" s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom, što je otvorilo put izravnom susretu s američkim predsjednikom.

Moskva šalje drugačiju poruku

Za sada sve djeluje obećavajuće, no tišina iz Moskve šalje drugačiju poruku. Ruski dužnosnici uputili su tek ograničene i oprezne signale optimizma, a Vladimir Putin zasad nije odstupio od svojih početnih stavova o Ukrajini. Očekivanja da bi se situacija mogla promijeniti tijekom vikenda vrlo su mala.

I zašto bi se promijenila? Putin uživa u poboljšanim odnosima s Trumpom, koji oblikuje američku politiku prema Moskvi u rusku korist. Ruski predsjednik vidi priliku za ostvarenje svojih teritorijalnih ambicija, dok mu sukobi SAD-a i europskih saveznika dodatno idu na ruku.

U takvim okolnostima, plan koji bi dugoročno ograničio ruske ciljeve teško će naići na odobrenje u Moskvi. Je li to razlog zašto je Putin umanjio važnost Zelenskog plana? Kao i mnogo puta prije, ruska suzdržanost bit će novi test za Trumpa – test njegove snage, diplomatskih sposobnosti i, u konačnici, pitanja kome su njegove lojalnosti doista usmjerene.

