Evo kad i gdje gledati veliki okršaj Hrvatske protiv najvećeg iznenađenja turnira

Rukometna Europa s nestrpljenjem iščekuje okršaj u Malmö Areni, gdje će se u sklopu glavne runde Europskog prvenstva sučeliti Hrvatska i Slovenija. Više od bodova, ulog u ovom susjedskom derbiju je ogroman, a pobjeda vjerojatno otvara vrata borbe za medalje.

Zormanovi 'mladi lavovi' igraju iznad svih očekivanja

Slovenija je na prvenstvo stigla znatno oslabljena, bez nekoliko ključnih igrača poput Blaža Blagotinšeka i Aleksa Vlaha, no pod vodstvom izbornika Uroša Zormana igraju fantastičan rukomet. Brz, moderan i discipliniran, njihov stil donio im je status najugodnijeg iznenađenja turnira. "Za nas je ovo sjajno. Nitko nije očekivao da ćemo biti u ovakvoj situaciji, ali čvrsto smo s obje noge na zemlji", izjavio je Zorman, čija je momčad pokazala nevjerojatan karakter.

Slovenci su svjesni da ih čeka težak posao. "Hrvatska ima dugu povijest, uvijek se bore za polufinale. Mi ćemo se boriti kako znamo i dati sve od sebe", poručio je slovenski izbornik uoči ključne utakmice.

Utakmicu prati i bogat studijski program. Nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 17:00 sati, dok je prijenos susreta na rasporedu od 18:00 sati. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

Hrvatska na ispitu zrelosti

S druge strane, hrvatska reprezentacija također igra odličan turnir. U hrvatskom taboru vlada oprez, ali i optimizam. Pomoćni trener Valter Matošević utakmicu je nazvao "finalom za nas", ističući snagu slovenskog sastava. "Igraju sjajan rukomet, brz i agresivan, s dobrom obranom. Međutim, i mi igramo odlično, pogotovo u napadu", rekao je Matošević.

Bek Tin Lučin dodaje kako je put do polufinala još uvijek širom otvoren, ali da momčad mora dati svoj maksimum. Veron Načinović ističe da Hrvatska ima rješenja za slovenski napad, ali i za njihovu obranu.

Sudar dviju rukometnih filozofija, hrvatske čvrstine i slovenske brzine, jamči istinski spektakl.

