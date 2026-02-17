FREEMAIL
OBJAVLJEN POPIS /

Hrvatskoj se pred bitnu utakmicu vraća važan igrač

Hrvatskoj se pred bitnu utakmicu vraća važan igrač
Foto: Gonzales Photo/Tobias Jorgensen/imago sportfotodienst/Profimedia

Hrvatska će u petak, 27. veljače u Zagrebu od 20 sati ugostiti aktualnog svjetskog prvaka Njemačku, dok će iste reprezentacije dva dana kasnije još jednom odmjeriti snage u Bonnu u susretima 3. i 4. kola skupine E.

17.2.2026.
15:49
Hina
Gonzales Photo/Tobias Jorgensen/imago sportfotodienst/Profimedia
Izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović zbog rokova Međunarodnog košarkaškog saveza saeza (FIBA) morao je odrediti širi popis od 24 igrača za kvalifikacijske utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv Njemačke, a uži popis, odnosno popis onih koji dolaze na pripreme, bit će objavljen naknadno.

Hrvatska će u petak, 27. veljače u Zagrebu od 20 sati ugostiti aktualnog svjetskog prvaka Njemačku, dok će iste reprezentacije dva dana kasnije još jednom odmjeriti snage u Bonnu u susretima 3. i 4. kola skupine E.

Te utakmice Hrvatska i Njemačka dočekuju s maksimalnim učinkom, odnosno dvije pobjede iz studenog, a u skupini su još Cipar i Izrael. Prve tri reprezentacije iz skupine izborit će nastup u sljedećem krugu kvalifikacija u kojem će formirati novu skupinu s prve tri momčadi iz skupine F u kojoj su Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija, a sve će momčadi prenijeti rezultate iz ove faze natjecanja.

Nakon dodatnih šest utakmica po reprezentaciji, prve tri momčadi iz svake skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se održati od 27. kolovoza do 12. rujna 2027. u Katru.

Na Mijatovićevu popisu nalazi se i Dario Šarić koji od 9. veljače nema klub nakon što je u kratkom razdoblju razmijenio nekoliko NBA momčadi, od Sacrameno Kingsa preko Chicago Bullsa do Detroit Pistonsa koji su ga otpustili. Kapetan reprezentacije Šarić bio bi veliko pojačanje za Hrvatsku u susretima protiv Njemačke.

Igrači pozvani u reprezentaciju

Roko Badžim, Luka Božić, Danko Branković, Mateo Drežnjak, Goran Filipović, Lovro Gnjidić, Mario Hezonja, Antonio Jordano, Mate Kalajžić, Luka Krajinović, Krešimir Ljubičić, Marin Marić, Dominik Mavra, Lovro Mazalin, Toni Nakić, Ivan Perasović, Roko Prkačin, Krešimir Radovčić, Michael Ružić, Jaleen Smith, Luka Šamanić, Niko Šare, Dario Šarić, David Škara

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb lovi osminu finala protiv jakog PSG-a: 'Ovo su utakmice za koje se živi'

Dario šarićHrvatska Košarkaška Reprezentacija
