Upravo: Prometna nesreća na zagrebačkoj žili kucavici, stigla i policija

Foto: Čitatelj net.hr

Čitatalj javlja kako je oko 15.30 prošao kraj mjesta nesreće

17.2.2026.
15:41
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Čitatelj net.hr
Čitatelj portala net.hr javio nam se u utorak oko 15.30 sati te rekao kako je prošao pored prometne nesreće na Zagrebačkoj aveniji u blizini križanja sa Zagrebačkom cestom.

Foto: Čitatelj net.hr

"Vozio sam se avenijom u smjeru zapada i vidio prometnu nesreću. Tri su automobila stajala. Tu je bilo i policijsko vozilo, ali nisam vidio Hitnu pomoć", rekao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije s mjesta nesreće. 

Foto: Čitatelj net.hr

Kontaktirali smo zagrebačku policiju.

Foto: Čitatelj net.hr

Uskoro donosimo više informacija. 

