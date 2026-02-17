Upravo: Prometna nesreća na zagrebačkoj žili kucavici, stigla i policija

Čitatelj portala net.hr javio nam se u utorak oko 15.30 sati te rekao kako je prošao pored prometne nesreće na Zagrebačkoj aveniji u blizini križanja sa Zagrebačkom cestom.

Foto: Čitatelj net.hr

"Vozio sam se avenijom u smjeru zapada i vidio prometnu nesreću. Tri su automobila stajala. Tu je bilo i policijsko vozilo, ali nisam vidio Hitnu pomoć", rekao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije s mjesta nesreće.

Foto: Čitatelj net.hr

Kontaktirali smo zagrebačku policiju.

Foto: Čitatelj net.hr

Uskoro donosimo više informacija.

