Thompsona bi mogli skupo koštati koncerti u Širokom Brijegu, oglasilo se Tužiteljstvo BiH!

Tužiteljstvu BiH stigle su prijave protiv Marka Perkovića Thompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu na kojem su hrvatski pjevač i publika uzvikivali ustaški poklič, a neki posjetitelji neki posjetitelji salutirali su desnom rukom u fašističkoj gesti.

Državno tužiteljstvo je potvrdilo Hini da je primilo prijave, uključujući videosnimku s događaja. "Predmet je proslijeđen postupajućem tužitelju te će nakon što bude donesena tužiteljska odluka javnost biti informirana", navelo je tužiteljstvo u pisanome odgovoru.

Thompsona i njegove obožavatelje se prema kaznenome zakonu BiH može se teretiti za "širenje mržnje, nasilja i netolerancije" i za "korištenje simbola totalitarnih režima". Budu li osuđeni, prijete im novčane kazne ili zatvor do tri godine.

Brojne osude

Pozdrav "Za dom spremni", koji je pjevač s publikom uzvikivao na početku pjesme "Bojna Čavoglave" na koncertima proteklog vikenda u Širokom Brijegu izazvao je brojne osude. Uz to na videozapisima s koncerata vide se stotine mladih ljudi kako podižu desnu ruku, pozdrav koji se povezuje s fašističkom simbolikom.

Thompsonov tim je na društvenim mrežama negirao optužbe da pjevač promovira nacizam i fašizam i tvrdi da je Thompson samo pjevao stihove pjesme "Bojna Čavoglave", koju izvodi već 35 godina, a koja je nastala u kontekstu Domovinskog rata i obrane Hrvatske.

Tim također upozorava da se, dok se Thompsonova glazba osuđue, često zanemaruju ideologije koje su u novijoj povijesti dovele do velikih ljudskih žrtava u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

