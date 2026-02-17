Roberta je godinama vodila pravni rat s obitelji, a onda je učinila nezamislivo: 'On je jako bolesna osoba'

Roberta Esposito, čiji se brak raspao nakon njezine promjene spola, u ponedjeljak je na hokejaškoj utakmici u srednjoj školi na Rhode Islandu usmrtila bivšu suprugu i njezino dijete, nakon čega je počinila samoubojstvo.

Roberta se prije tranzicije zvala Robert Dorgan. Iako policija još nije službeno potvrdila identitet svih žrtava, izvor iz američkog Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive rekao je za Fox News kako se sumnja da je Roberta ubila bivšu suprugu i jedno dijete te ranila ostalo troje.

U trenutku pucnjave, sin ubijene žene igrao je na utakmici. Žena koja se predstavila kao Robertina kći opisala je Robertu kao "jako bolesnu" osobu s mentalnim problemima. "Ubio mi je obitelj, a sada je i on mrtav", izjavila je kći.

Sukobi s obitelji

Između Roberte, njezine supruge, majke i tasta godinama su trajali sukobi i pravne bitke. Roberta je 2020. godine promijenila spol, a Rhonda Dorgan, supruga od koje se rastala, kao razloge za razvod navela je operaciju, ali i Robertine "narcisoidne osobine te karakteristike poremećaja ličnosti". Razvod je okončan u lipnju 2021. godine, nakon čega se Roberta preselila na Floridu gdje je radila kao vozačica kamiona, piše WPRI.

Prije tranzicije, Roberta je navodno sedam godina živjela u kući svog tasta, koji joj je prijetio da će je "dati azijskim uličnim bandama da je ubiju ako se ne iseli". Tast je navodno koristio pogrdne nazive za transrodne osobe, inzistirajući da takva osoba "neće ostati u njegovoj kući". Kasnije je bio optužen za zastrašivanje svjedoka i ometanje pravosuđa, no tužitelji su te optužbe odbacili.

Osim tasta, Roberta je za napad optužila i vlastitu majku, rekavši policiji da se majka ponašala "nasilno i prijeteće". Tast ju je navodno upozorio da će, ne odbaci li optužbe protiv majke, uslijediti daljnja odmazda. Slučaj protiv njezine majke također je odbačen.

Roberta je na X-u često dijelila objave podrške američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, ali i kritizirala demokrate. Također, dijelila je objave u kojima se kritiziraju potezi Trumpove administracije oko Epsteinovih dosjea. Prenosila je i sadržaje teoretičara zavjere poput Alexa Jonesa i Nicka Fuentesa.

Koalicija Rhode Islanda protiv obiteljskog nasilja u priopćenju u ponedjeljak navečer opisala je situaciju kao "duboko bolnu". "Iako se detalji još uvijek otkrivaju, znamo da nasilje unutar obitelji i intimnih veza može imati razorne i dalekosežne posljedice. Obiteljsko nasilje ne ostaje iza zatvorenih vrata. Ono pogađa djecu, širu obitelj i cijele zajednice", poručili su iz udruge.

'Svi učenici su na sigurnom'

Na utakmici su igrale dvije momčadi sastavljene od učenika iz više škola. Iz škole North Providence, čiji učenici čine jednu od momčadi, za CNN su rekli da se pucnjava dogodila među gledateljima otprilike na početku prve trećine.

UPOZORAVAMO, SNIMKA U NASTAVKU JE UZNEMIRUJUĆA:

🇺🇸🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Un padre divorciado transgénero identificado como Robert "Roberta" Dorgan, se suic*da luego de asesin*r a tiros a su exesposa e hija durante un partido de hockey escolar en Rhode Island. pic.twitter.com/KXIfGBOhzi — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) February 17, 2026

"Srećom, svi učenici koji su sudjelovali u utakmici su na sigurnom", rekao je nadzornik Joseph B. Goho. Iz škole su ranije naveli kako "preliminarne informacije ukazuju na to da je incident možda uključivao roditelja ili roditelje učenika". I iz druge dvije škole, Coventry i Akademije Saint Raphael, potvrdili su da su svi njihovi učenici na broju i neozlijeđeni.

