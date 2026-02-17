Detalj razotkrio monstruma: Godinama zlostavljao djevojčicu, ali rečenica je promijenila sve

Specijalni istražitelj Greg Squire već je bio na rubu očaja. Djevojčica, koju je njegov tim nazvao Lucy, bila je žrtva brutalnog seksualnog zlostavljanja, a njezine fotografije širile su se mračnim kutovima interneta, na tzv. dark webu, gdje počinitelji misle da su sigurni i nevidljivi.

Zlostavljač je pazio na svaki detalj. Fotografije su bile izrezane, prepravljene, bez jasnih tragova koji bi otkrili tko je djevojčica i gdje se nalazi. Squire i njegov tim znali su tek da se, prema utičnicama i rasvjeti vidljivoj na slikama, Lucy najvjerojatnije nalazi negdje u Sjevernoj Americi. I tu su zapeli, piše BBC.

Slučaj je za Squirea bio posebno težak - Lucy je bila približno iste dobi kao i njegova kći. A nove fotografije zlostavljanja stalno su se pojavljivale.

Obratili su se Facebooku, nadajući se da bi tehnologija prepoznavanja lica mogla pomoći. Odgovor je bio razočaravajući. Tvrtka je poručila da nema alate za takvu vrstu pretrage.

Tada su krenuli drugim putem. Analizirali su svaki detalj u sobi: prekrivač, plišane igračke, odjeću.

Prvi pomak dogodio se kada su otkrili da se kauč koji se vidi na fotografijama prodavao samo u određenoj regiji SAD-a. No to je i dalje značilo oko 40 tisuća potencijalnih kupaca.

Odgovor - cigle

Ključni trag krio se – u ciglama.

Na fotografijama se vidio zid od gole opeke. Squire je počeo istraživati proizvođače i došao do stručnjaka za opeku Johna Harpa. Čim je vidio sliku, Harp je znao o kojoj je vrsti riječ, tzv. Flaming Alamo cigli, koja se proizvodila desetljećima, ali samo u određenom području.

A onda rečenica koja je promijenila sve: "Cigle su teške. Teške cigle ne putuju daleko".

Tim je suzio popis na kupce kauča koji su živjeli unutar 160 kilometara od tvornice opeke. Od tisuća su došli do pedesetak imena. Pregledom društvenih mreža pronašli su fotografiju Lucy s odraslom ženom, vjerojatno rodbinom.

Istraga ih je dovela do jedne adrese. U kući je, uz Lucy, živio dečko njezine majke - već osuđivani seksualni prijestupnik.

Uhićen je u roku od nekoliko sati. Zlostavljao je djevojčicu punih šest godina. Na kraju je osuđen na više od 70 godina zatvora.

