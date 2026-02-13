Snimljen brutalni napad sjekirom na studenta: Sve je počelo vrijeđanjem

Brian Patterson (22) osuđen je na četiri godine zatvora uz dvije godine produljenog nadzora zbog rasističkog vrijeđanja i brutalnog napada sjekirom na željezničkom kolodvoru Waverley u Edinburghu.

Patterson je proglašen krivim za pokušaj ubojstva i rasističko zlostavljanje Gautama Suresha Babua, studenta na doktorskom studiju, kojeg je bez povoda napao sjekirom.

Napad se dogodio 5. rujna prošle godine, a policija je Pattersona pronašla 1. listopada.

Objavljene snimke

Objavljene snimke napada otkrile su jezive detalje. Patterson je prvo verbalno napao studenta i njegovog prijatelja, dobacujući im rasističke uvrede poput "što radiš ovdje" i "vrati se odakle si došao". Nakon toga je Patterson nastavio uhoditi svoju žrtvu.

U trenutku kada se žrtva okrenula, napadač je izvadio sjekiru koju je skrivao ispod odjeće i snažno zamahnuo, pogodivši mladića izravno u predio vrata. Napadač je potom pobjegao s mjesta događaja, a policija ga je uspjela locirati i uhititi tek 26 dana kasnije.

Kasnije je viđen kako teturajući napušta kolodvor, pljuje i unosi se u lice prolaznicima. Video završava trenutkom kada su mu policajci usred bijela dana stavili lisice na ruke.

Nepoštivanje suda

Ono što je najviše zgrozilo prisutne u sudnici bilo je Pattersonovo ponašanje tijekom iznošenja dokaza. Dok je sutkinja Lady Haldane čitala detalje o brutalnosti napada i ozljedama koje je student zadobio, 22-godišnjak se neprestano hihotao i smješkao.

"Hihotali ste se i smijali tijekom postupka. Ne znam jeste li svjesni da vas vidim. Ne znam što je toliko smiješno u činjenici da se s 22 godine nalazite pred Visokim sudom. Uvjeravam vas, ovo nije nešto čemu se treba smijati", rekla je sutkinja Haldane.

Otprije poznat policiji

Istraga je pokazala da Pattersonu ovo nije prvi sukob sa zakonom. U lipnju 2025. godine prijevremeno je pušten iz zatvora gdje je služio kaznu zbog posjedovanja oružja i krađa. U trenutku napada sjekirom bio je pod sudskim nadzorom, što je sud uzeo kao otežavajuću okolnost.

Prilikom uhićenja, Patterson je pokazao izrazitu drskost prema policiji, nazivajući optužbe "glupostima", a kasnije se raspitivao o stanju žrtve isključivo kako bi procijenio vlastitu pravnu situaciju, bez trunke stvarne empatije.

Presuda kao opomena

Patterson je osuđen na četiri godine stroge zatvorske kazne, uz dodatne dvije godine policijskog nadzora nakon izlaska na slobodu. Žrtva je, srećom, prošla s lakšim fizičkim ozljedama i potresom mozga, no detektivka Donna Davanna istaknula je kako je samo puka sreća spriječila smrtni ishod.

"Pattersonovi postupci su gnjusni i unaprijed planirani. Nadamo se da će ova presuda donijeti barem nekakav mir žrtvi koju je ovaj napad duboko potresao", zaključili su iz policije.

