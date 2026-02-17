Goran Višnjić upozorava na ekološku katastrofu: 'Pitanje je kakvu Hrvatsku želimo'

POZVAO NA PROSVJED /

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić najavila je da će se u najkraćem mogućem roku održati tematska sjednica o planovima gradnje 18 peradarskih farmi u Sisačko-moslavačkoj županiji na kojoj bi građani trebali dobiti odgovore na ključna pitanja.

Zastupnica stranke Možemo napomenula je da je Odbor kojemu je na čelu tijekom prošle godine dobio veliki broj pritužbi građana na planove izgradnje peradarskih objekata, a neki od njih tiču se budućnosti lokalnih OPG-ova i štetnog utjecaja na okoliš. Točan datum sjednice još nije poznat.

Glumac Goran Višnjić koji se godinama javno zalaže za zaštitu životinja i okoliša, snimio je video kojim je upozorio da Sisačko-moslavačkoj županiji prijeti, kako je naveo, nova, dugotrajna katastrofa. Pozvao je i građane na prosvjed 21. veljače.

"Ovo nije borba jedne županije, ovo je pitanje kakvu Hrvatsku želimo. Budućnost Hrvatske nije u intenzivnim megafarmama koje stvaraju konstantnu patnju, mega zagađenje i uništenje. Zaštitimo ljude i njihov okoliš, divlje životinje i bolju budućnost. Zaštitimo Hrvatsku!", poručio je Višnjić.