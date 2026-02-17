Zagreb iznenadio novim planom za ugradnju dizala: Pazite koliko bi trebali plaćati stanari

Preko 50 posto stanara u ovoj je peterokatnici reklo 'da liftu'.

"Ova zgrada stara je 40 godina. Uglavnom ovdje živi najveći dio stanara koji su imali kad su se uselili 30 godina, znači sad su svi u dobi u kojoj ozbiljno razmišljamo o liftu, sad su tu i zdravstveni problemi i godine čine svoje. Evo imam još i umjetno koljeno", kaže Janja Jozanović, predstavnica suvlasnika zgrade.

Za izgradnju vanjskog lifta dobili su nekoliko ponuda, kretale su se od 90 do 100 tisuća eura. Trećinu tog iznosa trebala bi sufinancirati država. Drugu trećinu troškova plaćaju gradovi uključeni u projekt. Uz iznimku Zagreba, koji će ako prijedlog prođe na javnom savjetovanju sudjelovati s više novca.

"Sudjelovat ćemo sa 50 posto, država sa 30 posto, a sami suvlasnici sa 20 posto. U apsolutnom iznosu za sada u proračunu za tu svrhu imamo osigurano milijun eura, a naravno ako se interes pokaže da ćemo pratiti, odnosno povećati taj iznos“, rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Zagreba.

Hoće li time pomrsiti planove ostalima?

"Grad Split je u proračunu osigurao 300 tisuća eura. To radimo u suradnji s ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja. Sigurno da ćemo do kraja godine objavit ćemo detaljne kriterije", kaže Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita.

Kriteriji za bodovanje su uz učešće grada, i broj katova, broj osoba s invaliditetom u zgradi kao i trudnica, majki s djecom i starijih od 60. Gleda se i indeks razvijenosti grada.

Samim time, zagrebački će suvlasnici koji se prijave, biti u prednosti u usporedbi s ostatkom Hrvatske.

Ima li dovoljno tvrtki?

"Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo kao najveći upravitelj u Republici Hrvatskoj ima spremno trenutno u ovom trenutku 252 projekta za ugradnju dizala što znači da sljedećih nekoliko godina smo spremni za potporu u programu“, rekao je Domagoj Šešok, direktor Sektora tehničkih poslova u GSKG-u.

"Kad je u pitanju nešto što je građanima jako potrebno i jako to žele - nikad neće bit dovoljno novca. To smo vidjeli i u projektima energetske obnove i u projektima obnove pročelja. Naravno da je novac nedostatan i da je potražnja za takvim projektima ogromna“, kaže Tin Bašić, suosnivač Zgradonačelnika.

U Ministarstvu graditeljstva računaju da će se u ovoj godini prijaviti 500 do 1000 zgrada, no pitaju se imaju li tvrtke koje se bave ugradnjom dizala upola tolike kapacitete.

"Mi smo osigurali sredstva za 150 – 200 dizala. Ako se pokaže da će interes biti znatno veći i da se to može popratit u smislu ugradnje od strane tvrtki koje to rade, svakako ćemo razmišljat o povećanju budžeta za naredne godine", kaže Tomislav Jukić, ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike i komunalno gospodarstvo u Ministarstvu graditeljstva.

Građani optimistični

A građani, koji moraju čekati objavu javnog poziva da se idući mjesec i službeno prijave za projekt i dalje su optimistični.

"Vidjet ćemo, ako ne prođemo u prvom krugu pa proći ćemo u drugom!“, rekla je Janja Jozanović.

Makar lift čekali još nekoliko godina.