Patite li od maskafobije? Kostimi i maske jedne zabavljaju, a drugima lede krv u žilama

Karnevalske povorke, proslave Noći vještica i dječji rođendani s kostimiranim junacima za većinu su sinonim za zabavu i veselje. Šarene ulice, nasmijana lica i kreativni kostimi stvaraju atmosferu opuštenosti i bijega od svakodnevice. Ipak, za nemali broj ljudi, kako djece tako i odraslih, susret s maskiranim licem ili golemom maskotom može biti izvor duboke tjeskobe i panike. Taj intenzivan i iracionalan strah nije samo dječji hir ili prolazna nelagoda, već stvaran psihološki fenomen poznat kao maskafobija, koji jednostavne društvene situacije može pretvoriti u noćnu moru.

Što je zapravo maskafobija?

Maskafobija (engleski: masklophobia) stručni je naziv za ekstremni i preplavljujući strah od maski i kostima. Ne radi se o pukom osjećaju nelagode koji netko može osjetiti pred horor maskom, već o specifičnoj fobiji koja se manifestira intenzivnim simptomima čak i pri susretu s bezazlenim maskama, poput onih na maskenbalu, medicinskih maski ili kostimiranih likova iz crtića. Ova fobija često je povezana i s drugim sličnim strahovima, kao što su koulrofobija (strah od klaunova) ili automatonofobija (strah od figura koje nalikuju ljudima, poput lutaka i robota). Za osobu koja pati od maskafobije, maska nije samo predmet, već okidač koji pokreće lavinu straha, osjećaja bespomoćnosti i potrebe za bijegom.

Korijeni straha: Zašto se bojimo skrivenog lica?

Uzroci maskafobije složeni su i individualni, a stručnjaci navode nekoliko ključnih faktora koji doprinose njenom razvoju. Jedan od temeljnih razloga leži u načinu na koji ljudski mozak funkcionira. Programirani smo da prepoznajemo lica i čitamo suptilne izraze kako bismo procijenili namjere i emocije drugih. Maska u potpunosti skriva te ključne društvene signale, stvarajući osjećaj neizvjesnosti i nepovjerenja. Ne znamo tko je iza, što osjeća i kako će se ponašati, a taj gubitak predvidljivosti može biti izrazito uznemirujuć.

Kod djece je situacija još složenija. Njihova sposobnost razlikovanja mašte od stvarnosti u potpunosti se razvija tek oko šeste ili sedme godine života. Do tada, golemi kostimirani lik omiljenog medvjedića za njih nije osoba u kostimu, već stvarno, nepredvidivo biće čije su namjere nepoznate. Istraživanja su pokazala da djeca teško prepoznaju čak i poznata lica ako im se doda samo jedan novi element, poput šešira ili naočala, što objašnjava zašto potpuna maska može izazvati toliku paniku.

Strah može biti i naučen, bilo promatranjem straha kod roditelja ili kao posljedica traumatičnog iskustva. Događaj poput iznenadnog prepada od strane maskirane osobe na nekoj proslavi može ostaviti dubok trag i uvjetovati fobiju koja se nastavlja i u odrasloj dobi. Ne treba zanemariti ni utjecaj popularne kulture. Horor filmovi, u kojima maskirani negativci poput Michaela Myersa ili Ghostfacea postaju simboli zla, dodatno pojačavaju negativne asocijacije i usađuju kolektivni strah od skrivenog identiteta.

Kako prepoznati simptome?

Simptomi maskafobije variraju od osobe do osobe, no mogu biti izrazito intenzivni i ometati svakodnevni život. Ne javljaju se samo u izravnom kontaktu s maskom, već i pri samoj pomisli na nju ili gledanju slika. Mogu se podijeliti na fizičke i psihološke.

Fizički simptomi često nalikuju napadaju panike i uključuju ubrzan rad srca, znojenje, drhtanje, kratak dah ili osjećaj gušenja, mučninu, vrtoglavicu i napetost u mišićima. S druge strane, psihološki simptomi obuhvaćaju preplavljujući osjećaj straha, anksioznosti i panike, osjećaj gubitka kontrole, snažnu potrebu za bijegom iz situacije te osjećaj nadolazeće propasti. Osobe s maskafobijom često razvijaju i ponašanja izbjegavanja, pa tako aktivno zaobilaze tematske parkove, karnevale, trgovačke centre u vrijeme blagdana ili dječje zabave.

Kod male djece, koja ne mogu verbalizirati svoje osjećaje, simptomi se manifestiraju kroz neutješno plakanje, vrištanje, tantrume, pokušaje bijega i skrivanja ili čvrsto prianjanje uz roditelja.

Suočavanje sa strahom: Od demistifikacije do terapije

Pristup rješavanju maskafobije ovisi o dobi osobe i intenzitetu straha, no ključni su strpljenje i razumijevanje. Nikada ne treba ismijavati strah ili prisiljavati osobu, a posebno dijete, na interakciju s maskiranim likovima jer to može samo produbiti traumu.

Kod djece je najvažnija demistifikacija. Pomaže ako dijete vidi poznatu osobu kako stavlja i skida masku, čime uči da se iza kostima krije običan čovjek. Postupno izlaganje, gdje se djetetu prvo pokaže maska dok je nitko ne nosi, a zatim mu se dopusti da je dotakne i istraži, može smanjiti anksioznost. Ako se nađete u blizini maskote, važno je održavati sigurnu udaljenost i dopustiti djetetu da samo odluči hoće li se približiti. Maskota koja čučne na djetetovu razinu djeluje manje zastrašujuće od goleme figure koja se nadvija nad njim.

Za odrasle i teže slučajeve fobije, postoje brojne strategije i profesionalni tretmani. Tehnike opuštanja, poput dubokog disanja i meditacije, mogu pomoći u kontroli fizičkih simptoma panike. Međutim, najučinkovitijim metodama smatraju se kognitivno-bihevioralna terapija (KBT), koja pomaže u mijenjanju negativnih obrazaca razmišljanja povezanih s maskama, te terapija izlaganjem. U kontroliranim i sigurnim uvjetima, osoba se postupno izlaže objektu svog straha, počevši od slika, preko videozapisa, pa sve do stvarne interakcije, čime se mozak uči da maska ne predstavlja stvarnu prijetnju.

Iako može djelovati bezazleno, strah od maškara stvaran je problem koji može značajno narušiti kvalitetu života. Prepoznavanje i uvažavanje tog straha prvi je korak prema njegovom prevladavanju. Uz pravi pristup, razumijevanje i, po potrebi, stručnu pomoć, moguće je vratiti kontrolu i ponovno uživati u šarenilu i veselju koje kostimirani događaji donose.

