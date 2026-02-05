Znate li kako se pripremaju poderane gaće? Recept za slasticu koja nas vraća u djetinjstvo

Rijetko koja slastica s domaćih prostora nosi tako neobično i duhovito ime kao što su poderane gaće. Ovaj jednostavan kolač od prženog tijesta mnoge od nas odmah vraća u djetinjstvo, na bakinu kuhinju koja miriše na svježe tijesto i vruće ulje.

Iako su najčešće povezane s vremenom poklada ili fašnika, poderane gaće su poslastica koja se može pripremati tijekom cijele godine, bilo kao brzi doručak, večera ili desert uz popodnevnu kavu.

Iza simpatičnog imena krije se jelo poznato diljem panonske regije, a ovisno o kraju, nosi i druga imena poput langošice, mekike, lepinjice ili fanjki. Naziv "poderane gaće" duguju svom karakterističnom izgledu. Prije prženja, tijesto se u sredini zareže, a tijekom pečenja u vrućem ulju taj se prorez širi i stvara oblik koji podsjeća na poderani komad tkanine. Ova jednostavna tehnika ujedno je i tajna njihove prepoznatljive teksture, mekane i prozračne iznutra, a hrskave izvana.

Klasični recept s kvascem za najmekše tijesto

Ovaj tradicionalni recept zahtijeva malo više vremena zbog dizanja tijesta, ali rezultat su nevjerojatno mekane i prozračne poderane gaće koje se tope u ustima. Ključ uspjeha leži u strpljenju i takozvanom "klofanju" tijesta, postupku kojim se kuhačom unosi zrak u smjesu, čineći je na kraju savršeno rahlom.

Sastojci:

500 g glatkog brašna

jedna kocka svježeg kvasca (40 g) ili jedna vrećica suhog kvasca (7 g)

250 ml mlakog mlijeka

150 g čvrstog jogurta ili kiselog vrhnja

jedno jaje

jedna žličica soli

jedna žlica šećera

jedna žlica rakije (poput šljivovice ili lozovače)

ulje ili svinjska mast za prženje

Priprema korak po korak:

Najprije je potrebno aktivirati kvasac. U manjoj posudi razmrvite svježi kvasac (ili uspite suhi), dodajte žlicu šećera, žlicu brašna i prelijte s oko 100 ml mlakog mlijeka. Promiješajte i ostavite na toplom mjestu desetak minuta dok se ne zapjeni. U veću zdjelu stavite brašno, dodajte sol, preostalo mlijeko, jogurt, jaje i na kraju uzdigli kvasac. Ako želite spriječiti da tijesto upije previše masnoće tijekom prženja, dodajte žlicu rakije. Ovaj mali trik jamči lakše i manje masne poderane gaće. Zatim sastojke povežite kuhačom ili mikserom s nastavcima za tijesto. Kada dobijete mekano tijesto, nastavite ga "klofati" (lupati) kuhačom desetak minuta. Tijesto treba postati glatko i elastično. Pokrijte zdjelu čistom krpom i ostavite tijesto na toplom mjestu da se diže, otprilike sat vremena ili dok ne udvostruči volumen. Nakon što se tijesto diglo, prebacite ga na lagano pobrašnjenu radnu površinu i razvaljajte na debljinu od oko jednog centimetra. Nožem ili rezačem za tijesto izrežite pravokutnike ili rombove željene veličine. Na sredini svakog komada napravite jedan uzdužni rez. U dubljoj posudi dobro zagrijte ulje ili mast. Ulje mora biti dovoljno vruće, ali ne smije se dimiti. Komade tijesta pržite s obje strane dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju, otprilike dvije minute sa svake strane. Pržene komade vadite na papirnati ubrus kako bi upio višak masnoće.

Brzi recept s praškom za pecivo

Ako nemate vremena čekati da se tijesto digne, ova brza verzija s praškom za pecivo idealno je rješenje. Iako je tekstura nešto drugačija, gušća nego kod verzije s kvascem, okus je i dalje fantastičan, a priprema traje svega petnaestak minuta. Ovaj recept za stari slavonski desert podsjeća na spoj krafni i mađarskih langošica.

Sastojci:

400 g glatkog brašna

jedna vrećica praška za pecivo

200 ml tekućeg jogurta

dva jaja

jedna žličica soli

jedna žlica šećera

jedna žličica rakije

ulje za prženje

Priprema:

U zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sol i šećer. U sredini napravite udubljenje pa dodajte jaja, jogurt i rakiju. Mikserom ili kuhačom sve dobro sjedinite dok ne dobijete mekano i lagano ljepljivo tijesto. Tijesto odmah prebacite na pobrašnjenu površinu, kratko ga premijesite i razvaljajte na debljinu od oko pola centimetra. Izrežite oblike po želji, zarežite sredinu svakog komada i pržite u dubokom vrućem ulju dok ne porumene s obje strane. Kao i kod klasične verzije, ocijedite ih na papirnatom ubrusu, piše Krstarica.

Kako poslužiti poderane gaće?

Poderane gaće su svestrana poslastica koja se može jesti u slatkoj i slanoj varijanti. Najklasičniji način posluživanja je posipanje šećerom u prahu dok su još tople. Odlično se slažu i s domaćim pekmezom, posebno onim od šljiva, ili s čokoladnim namazom. U slanoj verziji, možete ih jesti same, samo posoljene, ili ih poslužiti uz kiselo vrhnje, svježi sir ili umak od češnjaka.

Bez obzira na to koji recept odabrali i kako ih odlučili poslužiti, jedno je sigurno: miris i okus ovih jednostavnih prženih jastučića od tijesta probudit će nostalgiju i stvoriti osjećaj topline i ugode. Uživajte u pripremi i još više u svakom zalogaju.

