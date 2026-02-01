Mekane kao pamuk: Donosimo recept za krafne iz pećnice, ukusnije su od prženih

Miris svježih krafni vjesnik je poklada, no tradicionalna priprema u dubokom ulju mnoge odbija zbog masnoće i neugodnog mirisa. Srećom, postoji zdravija i jednostavnija inačica – krafne iz pećnice. One nude jednako bogat okus i mekoću, ali uz znatno manje kalorija i bez stajanja uz štednjak. Pripremom u pećnici izbjegava se upijanje ulja, što ih čini lakše probavljivima i idealnim izborom za cijelu obitelj.

Kako izbjeći suho tijesto pri pečenju krafni

Najveći izazov kod pečenih krafni jest kako sačuvati sočnost tijesta. Ključ je u dodavanju kvalitetne masnoće poput maslaca te žlice kiselog vrhnja ili jogurta, što tijestu daje potrebnu vlažnost. Dodatan trik je stvaranje pare u pećnici: na dno stavite posudu s vrućom vodom prije pečenja. Para će spriječiti isušivanje i osigurati da krafne ostanu mekane. Pazite i da ih ne prepečete – čim dobiju zlatnu boju, spremne su za uživanje.

Recept za krafne iz pećnice

Sastojci:

500 g glatkog brašna

1 vrećica suhog kvasca

80 g šećera

1 prstohvat soli

2,5 dl mlakog mlijeka

2 jaja

80 g otopljenog maslaca

1 žlica ruma ili rakije

1 žlica kiselog vrhnja

Foto: Dino Stanin/pixsell

Priprema:

U manjoj posudi aktivirajte kvasac s malo mlakog mlijeka, žličicom šećera i žličicom brašna. Ostavite nekoliko minuta da se zapjeni. U većoj posudi pomiješajte brašno, ostatak šećera i sol. Dodajte jaja, otopljeni maslac, kiselo vrhnje, rum, ostatak mlijeka i aktivirani kvasac. Mijesite tijesto rukama ili mikserom s nastavkom za tijesto dok ne postane glatko i elastično, otprilike deset minuta. Oblikovano tijesto prekrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu da mu se volumen udvostruči, otprilike sat do sat i pol. Nakon što se diglo, tijesto kratko premijesite na pobrašnjenoj podlozi i razvaljajte na debljinu od otprilike 1,5 centimetar. Okruglim rezačem ili čašom izrezujte krafne. Posložite ih na lim za pečenje obložen papirom, prekrijte krpom i ostavite još 30 minuta da ponovno narastu. Zagrijte pećnicu na 180 °C. Na dno pećnice stavite posudu s vrućom vodom kako bi se stvorila para. Krafne pecite deset do 15 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.

Punjenja i glazure za krafne

Vruće pečene krafne možete premazati otopljenim maslacem i uvaljati u mješavinu kristal šećera i cimeta za brzu i aromatičnu verziju. Klasičari će ih puniti džemom od marelice ili šljiva, dok se moderniji okusi mogu postići punjenjem kremom od vanilije, čokoladnim namazom ili kremom od pistacija. Za punjenje koristite slastičarsku vrećicu s uskim nastavkom kako biste kremu jednostavno ubrizgali u pečenu krafnu, 101 Cookboks.

Pečene krafne idealna su prilika da se poigrate s različitim glazurama. Jednostavna šećerna glazura, bogati čokoladni preljev ili šarene mrvice pretvorit će svaku krafnu u malo umjetničko djelo.

Bilo da se pripremate za fašnik ili samo želite zdraviju slasticu za obitelj, krafne iz pećnice izvrstan su izbor koji dokazuje da se tradicija i moderni pristup mogu savršeno nadopunjavati. Dobar tek!

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke