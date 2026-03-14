ALARM ZNANSTVENIKA /

Kod Splita ulovili opasnu ribu! Njezin otrov uzrokuje smrt, evo što napraviti ako ju sretnete
Foto: Institut za oceanografiju i ribarstvo/Facebook

Iako se srebrenopruga napuhača rijetko viđa u Jadranu, vjeruje se da će je vremenom ipak biti sve više

14.3.2026.
13:26
Dunja Stanković
Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu uputilo je upozorenje u subotu nakon što je u moru kraj Splita ulovljena otrovna i invazivna srebrenopruga napuhača. Prije nekoliko dana ulovljena je i u južnom Jadranu. 

Riječ je o vrsti Lagocephalus sceleratus čija konzumacija može biti fatalna. 

Za nju je karakterističan otrov tetrodotoksin. Ako ju pojedete, može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt, navode iz Instituta, koji moli građane da ih obavijeste o svakom susretu s ovom ribom.  

"Ako je ulovite, rukujte s njom pažljivo i po mogućnosti izbjegnite direktan kontakt. Osim otrova, ova vrsta ima i snažnu čeljust s vrlo oštrim zubima pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne ozljede", navode u objavi. 

Iako se srebrenopruga napuhača rijetko viđa u Jadranu, vjeruje se da će je vremenom ipak biti sve više. 

Uz novopridošlu vatrenjaču, koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu, te brojne druge strane i invazivne vrste koje se ubrzano šire, naše more postupno mijenja sastav vrsta i poprima nova obilježja. Uzrok je proces koji se naziva tropikalizacija mora. 

Srebrnopruga napuhača (Lagocephalus sceleratus) je jedna od najinvazivnijih riba koje se trenutačno šire Sredozemljem. Potječe iz indopacifičkih voda, a do Jadrana je stigla preko Sueskog kanala.

RibaJadransko MoreSplitOtrov
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
