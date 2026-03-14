Kod Splita ulovili opasnu ribu! Njezin otrov uzrokuje smrt, evo što napraviti ako ju sretnete

Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu uputilo je upozorenje u subotu nakon što je u moru kraj Splita ulovljena otrovna i invazivna srebrenopruga napuhača. Prije nekoliko dana ulovljena je i u južnom Jadranu.

Riječ je o vrsti Lagocephalus sceleratus čija konzumacija može biti fatalna.

Za nju je karakterističan otrov tetrodotoksin. Ako ju pojedete, može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt, navode iz Instituta, koji moli građane da ih obavijeste o svakom susretu s ovom ribom.

Što ako ju ulovite?

"Ako je ulovite, rukujte s njom pažljivo i po mogućnosti izbjegnite direktan kontakt. Osim otrova, ova vrsta ima i snažnu čeljust s vrlo oštrim zubima pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne ozljede", navode u objavi.

Iako se srebrenopruga napuhača rijetko viđa u Jadranu, vjeruje se da će je vremenom ipak biti sve više.

Uz novopridošlu vatrenjaču, koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu, te brojne druge strane i invazivne vrste koje se ubrzano šire, naše more postupno mijenja sastav vrsta i poprima nova obilježja. Uzrok je proces koji se naziva tropikalizacija mora.

Srebrnopruga napuhača (Lagocephalus sceleratus) je jedna od najinvazivnijih riba koje se trenutačno šire Sredozemljem. Potječe iz indopacifičkih voda, a do Jadrana je stigla preko Sueskog kanala.

POGLEDAJTE VIDEO: Ribari poručili: 'Ne znamo što nas sutra čeka na moru, a kamoli što će biti s gorivom'