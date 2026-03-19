Očevi iskreno: 'Prioriteti su se promijenili, ali naučio sam da sam nezamjenjiv'

Zovu ga “stijenom kuće”. On je naš tihi trener koji nas uči kako hodati, pasti i ustati, ali i naš najglasniji navijač. On je prvi primjer autoriteta i prva ruka koja nas podigne kad mislimo da ne možemo dalje. On je posljednji zagrljaj kad nas život slomi i posljednji oslonac kad svaki drugi zakaže. On je tata.

19. ožujka, na Dan očeva, osvrćemo se na to koliko njihova uloga oblikuje naše živote, ali i njihove.

Razgovarali smo s nekoliko očeva - od dvojice mladih muškaraca s jednim djetetom do oca s trojicom sinova - kako bismo zavirili u njihove svakodnevne borbe i lekcije koje ih oblikuju, ne samo kao očeve, već i kao ljude koji rastu zajedno s djecom.

“Subjektivno, snalazim se vrlo dobro. Život mi se promijenio na puno načina, najviše u organizaciji obaveza. Naučio sam da je strpljenje sve. Što bih promijenio? Definitivno ne reagirati na prvu”, priznaje otac jednog djeteta.

“Snalazim se dobro, sudjelujem u aktivnostima i sve ide bolje. Prioriteti su se izmijenili, imam manje vremena za razne stvari, ali iznutra sam ispunjeniji. Naučio sam da sam nezamjenjiv u svojoj obitelji, ali da mogu nešto promijeniti imao bih više strpljenja”, dodaje drugi.

“Na početku je bilo izazovno, ali sve se može. Rođenje djece temeljito mijenja život – više je obveza, više odgovornosti. Najvrednija lekcija je odgovornost. Nisi više sam, treba se boriti za one koje voliš. Jedino što bih promijenio je da budem stroži po pitanju mobitela i društvenih mreža, jer to danas može biti otrov za dječji mozak”, rekao je otac troje djece.

Na Dan očeva, sjetimo se muškaraca koji stoje iza osmijeha svoje djece, koji uče zajedno s njima, ponekad pogriješe, ali uvijek vole i bodre.

