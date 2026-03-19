Sretan Dan očeva: Znate li zašto ga u Hrvatskoj slavimo baš 19. ožujka?

Dan očeva je proslava posvećena očevima, djedovima i svim očinskim figurama, no u Hrvatskoj ima poseban, duboko ukorijenjen značaj. Dok veći dio svijeta svoje očeve slavi u lipnju, mi u Hrvatskoj to činimo 19. ožujka.

Ovaj datum nije slučajan – vezan je uz blagdan svetog Josipa, zaštitnika hrvatskog naroda i obitelji. Zašto baš tada i kako se naša tradicija razlikuje od one u ostatku svijeta?

Hrvatska tradicija na blagdan svetog Josipa

U Hrvatskoj se Dan očeva slavi 19. ožujka, na blagdan svetog Josipa. Kao zaštitnik hrvatskog naroda i obitelji, sveti Josip predstavlja uzor očinstva, brige i skromnosti.

Ova tradicija slavlja u katoličkim zemljama Europe seže stoljećima unatrag, mnogo prije nego što je moderna verzija praznika zaživjela u SAD-u. Uz Hrvatsku, Dan očeva 19. ožujka slave i Italija, Španjolska, Portugal i Lihtenštajn, povezujući tako očinsku ulogu s duhovnim nasljeđem. U Hrvatskoj taj dan nije državni praznik, ali se obilježava unutar obitelji i u vjerskim zajednicama.

Zašto većina svijeta slavi Dan očeva u lipnju?

Dok Hrvatska i druge katoličke zemlje slijede stoljetnu tradiciju, veći dio svijeta prihvatio je datum koji potječe iz SAD-a s početka dvadesetog stoljeća. Za te zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu i Francusku, Dan očeva pada na treću nedjelju u lipnju.

Priča o modernom Danu očeva započela je zahvaljujući Sonori Smart Dodd iz grada Spokane u saveznoj državi Washington. Odrasla uz oca, ratnog veterana koji je sam podigao nju i njezinih petoro braće i sestara nakon majčine smrti, Sonora je osjetila potrebu odati mu priznanje. Inspirirana propovijedi o Majčinom danu, predložila je lokalnim vjerskim vođama da se uvede i dan posvećen očevima. Njezina ideja urodila je plodom te je prvi Dan očeva proslavljen 19. lipnja 1910. godine.

Popularnost ovog dana postupno je rasla diljem Amerike, no tek je 1972. godine predsjednik Richard Nixon potpisao zakon kojim je Dan očeva i službeno postao nacionalni praznik koji se obilježava treće nedjelje u lipnju. Time je taj datum zacementiran kao neslužbeni međunarodni standard koji su prihvatile brojne države.

Šaroliki običaji diljem svijeta

Raznolikost datuma i običaja pokazuje kako je svaka kultura prilagodila ovaj dan svojoj povijesti. U Njemačkoj se, primjerice, Vatertag slavi na blagdan Uzašašća, četrdeset dana nakon Uskrsa, a obilježava se muškim izletima u prirodu, često uz pivo i tradicionalnu hranu. Australija i Novi Zeland svoje očeve slave prve nedjelje u rujnu, na početku proljeća, piše Joy Coast.

Skandinavske zemlje poput Švedske, Finske i Norveške za to su odabrale drugu nedjelju u studenome. Posebno je zanimljiv slučaj Tajvana, gdje se Dan očeva obilježava osmog kolovoza jer izgovor broja osam (bā) zvuči slično riječi za tatu (bàba).

Od skromnog priznanja do komercijalnog fenomena

Iako je dan izvorno zamišljen kao intimna obiteljska proslava, s vremenom je, poput Majčinog dana, doživio značajnu komercijalizaciju. Unatoč komercijalnom pritisku, mnoge obitelji i dalje zadržavaju jednostavne običaje poput zajedničkog ručka, izrade čestitki ili jednostavno kvalitetnog vremena provedenog s obitelji.

Bilo da ga slavite 19. ožujka u skladu s hrvatskom tradicijom ili treće nedjelje u lipnju po međunarodnom običaju, suština Dana očeva ostaje ista. To je prilika da se zaustavimo i zahvalimo očevima na njihovoj ljubavi, podršci i žrtvi, prepoznajući nezamjenjivu ulogu koju imaju u oblikovanju naših života.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'