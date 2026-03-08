Dijete vas ne sluša? Psiholozi ističu da ovi razlozi nemaju veze s neposluhom

Ponašanje djece koje odrasli često interpretiraju kao neposluh ili otpor suradnji uobičajena je pojava koja kod roditelja izaziva frustraciju i zabrinutost.

Iako se takvo ponašanje može doživjeti kao namjerno ignoriranje ili prkos, suvremena razvojna psihologija i neuroznanost pružaju složenije objašnjenje. Riječ je o manifestaciji intrinzičnih razvojnih procesa i potreba djeteta, koje zahtijevaju razumijevanje i podršku, a ne kažnjavanje, piše Ed Parenting.

Foto: Shutterstock

Uzrok neurobiološki čimbenici

Jedan od temeljnih uzroka dječjeg otpora promjeni aktivnosti leži u neurobiološkim čimbenicima, prvenstveno u stupnju zrelosti prefrontalnog korteksa. Ovaj dio mozga odgovoran je za izvršne funkcije poput samokontrole, planiranja i preusmjeravanja pažnje. Budući da ovaj korteks svoju punu zrelost doseže tek u srednjim 20-im godinama, dječje sposobnosti samoregulacije i preusmjeravanja pažnje su ograničene.

Tijekom aktivnosti poput igre, dječji je mozak u stanju visoke kreativne i senzorne angažiranosti. Zahtjev za trenutačnim prekidom takve aktivnosti i prelaskom na izvršavanje zadatka predstavlja značajan neurološki napor. Stoga, djetetova reakcija nije pokazatelj nepoštovanja, već odraz bioloških ograničenja njegova živčanog sustava, čiji se razvoj ne može artificijelno ubrzati.

Suprotstavljanje autoritetu

Otpor suradnji, osobito izražen u razdobljima oko druge godine života i u predadolescenciji, ne treba nužno tumačiti kao prkos, već kao ključnu manifestaciju razvoja autonomije. Taj je proces neophodan za formiranje djetetova identiteta i osjećaja neovisnosti.

Kroz suprotstavljanje autoritetu i testiranje postavljenih granica, dijete razvija vlastitu volju i uči razlikovati svoje želje od želja roditelja. Premda takvo ponašanje za roditelje može biti izazovno, ono je pokazatelj zdravog psihološkog razvoja. Stoga je ključno preusmjeriti fokus s djetetova otpora na razumijevanje njegove temeljne potrebe za autonomijom i osjećajem kontrole.

Preopterećenost i emocionalna povezanost

Još jedan značajan faktor jest kognitivna nezrelost dječjeg mozga, koja se očituje u ograničenom kapacitetu radne memorije i sporijoj obradi informacija u usporedbi s odraslima. Prilikom primanja višestrukih uzastopnih uputa (npr. "Spremi igračke, operi ruke i dođi jesti"), dijete je kognitivno sposobno obraditi i zapamtiti najčešće samo prvi nalog. Takva reakcija nije posljedica namjernog ignoriranja, već inherentnog kognitivnog ograničenja.

Nadalje, na suradljivost djeteta presudno utječe kvaliteta emocionalne povezanosti s roditeljem. Iz evolucijske perspektive, djeca su biološki programirana za suradnju s osobama uz koje se osjećaju sigurno. U situacijama kada je roditelj pod stresom ili emocionalno nedostupan, dijete osjeća tu distancu, a njegov otpor suradnji može predstavljati nesvjesni mehanizam za ponovno uspostavljanje osjećaja sigurnosti i povezanosti. Uspostava emocionalne veze stoga je temeljni preduvjet za učinkovitu komunikaciju i suradnju.

Foto: Shutterstock

Kako prilagoditi komunikaciju?

Razumijevanje navedenih razvojnih čimbenika omogućuje promjenu roditeljskog pristupa. Umjesto fokusiranja na korekciju ponašanja kao izoliranog problema, naglasak se stavlja na prepoznavanje i zadovoljavanje temeljnih potreba djeteta koje stoje iza tog ponašanja.

Uspostavite fizičku i emocionalnu bliskost. Prije davanja upute, ključno je uspostaviti kontakt s djetetom. To podrazumijeva fizičko spuštanje na djetetovu razinu, uspostavljanje kontakta očima te iskazivanje interesa za aktivnost kojom se dijete bavi. Nježan fizički dodir i miran ton glasa dodatno signaliziraju djetetu osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti. Tek nakon što je uspostavljena emocionalna veza, uputu treba izreći smireno i jasno. Takav pristup, u stručnoj literaturi poznat kao načelo "povezivanja prije korigiranja", djeluje umirujuće na dječji živčani sustav i značajno povećava vjerojatnost suradnje.

Pružajte izbore i koristite jasne upute. Imperativni nalozi kod djece često potiču otpor jer ugrožavaju njihovu potrebu za autonomijom. Učinkovitija strategija jest nuđenje izbora između dviju prihvatljivih opcija (npr. "Želiš li prvo obuti cipele ili obući jaknu?"). Time se djetetu pruža osjećaj kontrole unutar postavljenih granica. Upute je potrebno formulirati tako da budu kratke, jasne i prezentirane pojedinačno, kako bi se izbjeglo kognitivno preopterećenje. U radu sa starijom djecom, korisno je objasniti razloge koji stoje iza određenog zahtjeva ili pravila, čime se potiče razvoj apstraktnog mišljenja i intrinzične motivacije za suradnju.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji učitelj na svijetu: 'Danas morate biti zabavljač, psiholog, geograf i kazališni glumac'