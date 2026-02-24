Genijalan trik koji pomaže djetetu da pobijedi strah od mraka: 'Uključi provjeru čudovišta'

Jedna je majka na društvenim mrežama otkrila sjajno rješenje za dječje strahove prije spavanja, a skriva se u tajnoj funkciji popularnog virtualnog glasovnog asistenta. Riječ je o alatu koji je pomogao njezinom sinu da se riješi straha od čudovišta i mirno zaspi.

Strah od mraka, čudovišta ispod kreveta, provalnika ili drugih nepoznatih zvukova čest je problem kod male djece. Takve brige mogu uzrokovati mnogo stresa i za djecu i za roditelje, koji samo žele da se njihovi mališani osjećaju sigurno u vlastitom domu. Jedna majka tvrdi da je pronašla rješenje za te strahove, i to unutar Amazonovog uređaja Alexa.

Kad noćne svjetiljke i igračke nisu dovoljne

Sam, majka dvoje djece, podijelila je na TikToku pametan trik koji je slučajno otkrila, a koji pretvara Alexu u pomoćnika za spavanje i tjerača čudovišta, uvjeravajući mališane da je njihova soba potpuno sigurna, piše Mirror.

U opisu videa objasnila je kako je njezin sin prolazio kroz fazu u kojoj su ga strahovi od čudovišta sprječavali da se pošteno odmori. Iscrpila je sva uobičajena rješenja, uključujući različite krevete, noćne svjetiljke i plišane igračke, ali činilo se da ništa ne može umiriti njegovu tjeskobu.

Tada je otkrila malo poznatu funkciju Alexe koja se pokazala kao prekretnica. "Mislim da je ovo ključ koji će slomiti strah mojeg djeteta od čudovišta u njegovoj sobi!", izjavila je.

Neočekivano rješenje za noći strah

"Jeste li znali da vaš Alexa uređaj može ovo?", napisala je uz snimku, dodajući: "Ovo je savršeno ako imate dijete koje se boji čudovišta".

Video prikazuje njezinog sina kako u pidžami leži na madracu, prije nego što se kamera okrene prema Alexa uređaju u kutu sobe, majka zatim izgovara jednostavnu naredbu.

"Alexa", kaže ona. "Uključi provjeru čudovišta."

Alexa odgovara: "U redu, evo provjere čudovišta. Dobro došli u provjeru čudovišta. Molim vas, navedite područje koje želite da skeniram u potrazi za čudovištima". Sam zatraži pregled spavaće sobe.

"Skeniram sve površine u spavaćoj sobi... Nema pronađenih čudovišta u spavaćoj sobi", potvrđuje Alexa.

Je li 'Monster Check' besplatan?

Majka zatim umiruje sina, potvrđujući mu da se u sobi ne skrivaju nikakva čudovišta. Dječak izgleda zbunjeno prije nego što ustane i priđe majci. "Mislim da je bio u šoku", napisala je u opisu. Snimka se zatim prebacuje na drugi isječak dječaka, koji djeluje puno sretnije nakon što je dobio potvrdu da nema čudovišta i da može bezbrižno otići u krevet.

Ova korisna funkcija, poznata kao "Monster Check", besplatna je nadogradnja koju možete preuzeti i aktivirati na svom Alexa uređaju. To je jednostavan, ali očito vrlo učinkovit način da se tehnologija iskoristi za rješavanje jednog od najčešćih dječjih strahova.

