FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA MIRAN SAN /

Genijalan trik koji pomaže djetetu da pobijedi strah od mraka: 'Uključi provjeru čudovišta'

Genijalan trik koji pomaže djetetu da pobijedi strah od mraka: 'Uključi provjeru čudovišta'
×
Foto: Freepik

Strah od mraka, čudovišta ispod kreveta, provalnika ili drugih nepoznatih zvukova čest je problem kod male djece

24.2.2026.
22:03
Antonela Ištvan
Freepik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna je majka na društvenim mrežama otkrila sjajno rješenje za dječje strahove prije spavanja, a skriva se u tajnoj funkciji popularnog virtualnog glasovnog asistenta. Riječ je o alatu koji je pomogao njezinom sinu da se riješi straha od čudovišta i mirno zaspi.

Strah od mraka, čudovišta ispod kreveta, provalnika ili drugih nepoznatih zvukova čest je problem kod male djece. Takve brige mogu uzrokovati mnogo stresa i za djecu i za roditelje, koji samo žele da se njihovi mališani osjećaju sigurno u vlastitom domu. Jedna majka tvrdi da je pronašla rješenje za te strahove, i to unutar Amazonovog uređaja Alexa.

Kad noćne svjetiljke i igračke nisu dovoljne

Sam, majka dvoje djece, podijelila je na TikToku pametan trik koji je slučajno otkrila, a koji pretvara Alexu u pomoćnika za spavanje i tjerača čudovišta, uvjeravajući mališane da je njihova soba potpuno sigurna, piše Mirror.

U opisu videa objasnila je kako je njezin sin prolazio kroz fazu u kojoj su ga strahovi od čudovišta sprječavali da se pošteno odmori. Iscrpila je sva uobičajena rješenja, uključujući različite krevete, noćne svjetiljke i plišane igračke, ali činilo se da ništa ne može umiriti njegovu tjeskobu.

Tada je otkrila malo poznatu funkciju Alexe koja se pokazala kao prekretnica. "Mislim da je ovo ključ koji će slomiti strah mojeg djeteta od čudovišta u njegovoj sobi!", izjavila je.

@mamasammiet After trying out different beds, nightlights, teddy bears, etc…I think this is the key that will crack my toddler’s fear of monsters in his room! #toddlersoftiktok #toddlermom #alexa #amazonalexa ♬ original sound - Sam || SAHM of 2

Neočekivano rješenje za noći strah

"Jeste li znali da vaš Alexa uređaj može ovo?", napisala je uz snimku, dodajući: "Ovo je savršeno ako imate dijete koje se boji čudovišta".

Video prikazuje njezinog sina kako u pidžami leži na madracu, prije nego što se kamera okrene prema Alexa uređaju u kutu sobe, majka zatim izgovara jednostavnu naredbu.

"Alexa", kaže ona. "Uključi provjeru čudovišta."

Alexa odgovara: "U redu, evo provjere čudovišta. Dobro došli u provjeru čudovišta. Molim vas, navedite područje koje želite da skeniram u potrazi za čudovištima". Sam zatraži pregled spavaće sobe.

"Skeniram sve površine u spavaćoj sobi... Nema pronađenih čudovišta u spavaćoj sobi", potvrđuje Alexa.

Je li 'Monster Check' besplatan?

Majka zatim umiruje sina, potvrđujući mu da se u sobi ne skrivaju nikakva čudovišta. Dječak izgleda zbunjeno prije nego što ustane i priđe majci. "Mislim da je bio u šoku", napisala je u opisu. Snimka se zatim prebacuje na drugi isječak dječaka, koji djeluje puno sretnije nakon što je dobio potvrdu da nema čudovišta i da može bezbrižno otići u krevet.

Ova korisna funkcija, poznata kao "Monster Check", besplatna je nadogradnja koju možete preuzeti i aktivirati na svom Alexa uređaju. To je jednostavan, ali očito vrlo učinkovit način da se tehnologija iskoristi za rješavanje jednog od najčešćih dječjih strahova.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'

StrahMrakSpavanjeStrah Od MrakaTrikDjeca
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx