Ako obožavate krafne ovo su recepti za vas: Tijesto će biti mekano i raskošno punjeno

Fašnik je vrijeme maski, veselja i, naravno, neodoljivih krafni, duboko je ukorijenjen u hrvatskoj tradiciji. Ovo razdoblje, koje prethodi korizmi, obilježeno je bogatom trpezom, a krafne su neizostavan dio te gozbe. One simboliziraju obilje i sreću, a njihovom mirisu i okusu malo tko može odoljeti.

Priprema krafni nije samo kulinarski čin, već i dio rituala kojim se slavi kraj zime i dočekuje proljeće. U Hrvatskoj, gotovo svaka obitelj ima svoj "tajni" recept, prenošen s koljena na koljeno, a mi vam donosimo dva recepta za pripremu ove omiljene tradicionalne slastice.

Krafne (ili pokladnice) nisu samo desert. One su dio kulturnog identiteta. Njihova popularnost posebno dolazi do izražaja tijekom fašnika, kada se diljem zemlje održavaju karnevalske povorke, a miris svježe pečenih krafni širi se ulicama. Iako su najčešće punjene pekmezom od marelice, danas se mogu pronaći i s raznim drugim punjenjima, poput čokolade, vanilije, pistacija ili niza drugih okusa, piše Parsley and Icing.

Recept za klasične domaće krafne

Osnova svake dobre krafne je tijesto. Ono mora biti mekano, elastično i lagano kako bi se tijekom prženja napuhnulo i stvorilo onaj prepoznatljivi svijetli prsten. Tajna leži u strpljenju, toplini i kvalitetnim sastojcima.

Sastojci:

1 kg glatkog brašna

1 kocka svježeg kvasca (40g)

pola litre mlakog mlijeka

4 žumanjka

100 grama otopljenog maslaca

4 žlice šećera

1 vanilin šećer

prstohvat soli

naribana korica jednog limuna

2 žlice ruma ili rakije

ulje za prženje

Postupak:

Najprije aktivirajte kvasac tako da ga razmrvite u decilitar mlakog mlijeka s žličicom šećera i brašna. Ostavite na toplom desetak minuta dok se ne zapjeni. U veliku posudu stavite brašno, a zatim dodajte nadošli kvasac, ostatak mlijeka, žumanjke umućene sa šećerom, otopljeni maslac, sol, koricu limuna i rum. Upravo je dodatak alkohola mali trik koji sprječava da krafne upiju previše masnoće tijekom prženja. Tijesto mijesite rukama ili mikserom s nastavkom za tijesto sve dok ne postane glatko i ne počne se odvajati od stijenki posude. Prekrijte ga čistom krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže otprilike sat vremena, odnosno dok ne udvostruči volumen. Nakon prvog dizanja, tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu i razvaljajte na debljinu od otprilike dva centimetra. Okruglim kalupom ili čašom izrezujte krafne, složite ih na pobrašnjenu krpu, pokrijte i pustite da se dižu još 20 do 30 minuta. Sada slijedi ključan korak za dobivanje savršenog bijelog prstena: zagrijte ulje u dubokoj posudi na temperaturu između 160 i 170 stupnjeva Celzija. Krafne u ulje spuštajte tako da gornja strana, koja se dizala, ide prva prema dolje. Posudu poklopite i pržite oko dvije minute. Zatim maknite poklopac, okrenite krafne i pržite ih otprilike jednako dugo s druge strane do zlatno-smeđe boje. Vadite ih na papirnate ubruse kako bi se ocijedio višak masnoće.

Recept za punjene krafne od pistacija

Dok se krafne hlade, vrijeme je za pripremu punjenja koje će ih pretvoriti u vrhunski desert. Bogata krema od pistacija savršeno se slaže s mekim tijestom, a preljev od bijele čokolade daje joj elegantan završetak.

Sastojci za kremu i preljev:

200 grama paste od pistacija (ili fino mljevenih pistacija)

250 grama mascarpone sira

150 mililitara slatkog vrhnja

80 grama šećera u prahu

100 grama bijele čokolade

sjeckani pistaciji za ukras

Postupak punjenja i ukrašavanja:

Za kremu, mikserom sjedinite mascarpone, šećer u prahu i pastu od pistacija. U odvojenoj posudi istucite slatko vrhnje u čvrsti šlag, a zatim ga špatulom nježno umiješajte u smjesu sa sirom. Kremu prebacite u slastičarsku vrećicu s dugim, tankim nastavkom. Ohlađenim krafnama sa strane, na području bijelog prstena, vrhom noža ili drvenim štapićem napravite rupicu. Umetnite nastavak vrećice i punite krafnu dok ne osjetite da je postala teža. Za preljev, na pari otopite bijelu čokoladu. Vrh svake punjene krafne umočite u otopljenu čokoladu i odmah pospite sjeckanim pistacijama.

Savjeti za ukusne krafne

Iako je teško sa sigurnošću utvrditi "najstariji" recept za krafne u Hrvatskoj, jer se oni uglavnom prenose usmenom predajom i variraju od regije do regije ističu se neki ključni savjeti koje će vam dati svaka domaćica vješta u pripremi krafni. Tako se često naglašava važnost kvalitetnih sastojaka, strpljivost s dizanjem tijesta te prženje na svinjskoj masti (iako se danas češće koristi ulje).

Količina ruma i limunove korice kao začina također je česta karakteristika. To je ono što krafnama daje prepoznatljiv aromatičan okus. Tradicionalno se krafne pune pekmezom, a posipaju šećerom u prahu.

Bilo da se odlučite za klasične pržene krafne, one iz pećnice ili neku moderniju varijantu, uživajte u pripremi i dijeljenju ovih slastica s obitelji i prijateljima. Krafne su više od recepta – one su dio fašničke čarolije i podsjetnik na bogatu hrvatsku tradiciju.

