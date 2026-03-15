Obilježava se vrlo mračan dan! Povezan je s izvanzemaljcima, a cijela priča ledi krv u žilama

Svakog 15. ožujka, diljem svijeta, mala ali predana zajednica entuzijasta usmjerava svoje misli prema zvijezdama. Ne traže odgovore u teleskopima, već u tišini vlastitog uma.

Tog se dana obilježava Svjetski dan kontakta, inicijativa čiji su korijeni duboko uronjeni u paranoju i nadu pedesetih godina prošlog stoljeća, a njezina priča bizarnija je od bilo kojeg znanstveno-fantastičnog filma.

Ona uključuje telepatske poruke, tajanstvene ljude u crnom i jednog čovjeka čija je opsesija zauvijek oblikovala NLO mitologiju.

Rođenje ideje u jeku NLO groznice

Da bismo razumjeli kako je nastao ovaj neobičan dan, moramo se vratiti u Sjedinjene Američke Države netom nakon Drugog svjetskog rata. Incident u Roswellu 1947. godine pokrenuo je lavinu svjedočanstava o "letećim tanjurima", a javnost je postala opsjednuta idejom posjetitelja iz svemira.

U tom ozračju, u gradu Bridgeportu u Connecticutu, živio je Albert K. Bender, tvornički radnik i pasionirani istraživač nadnaravnog.

Bender je 1952. godine osnovao Međunarodni ured za leteće tanjure (International Flying Saucer Bureau, IFSB), jednu od prvih i najutjecajnijih civilnih organizacija posvećenih NLO fenomenu.

Njegov tromjesečni časopis, Space Review, brzo je okupio stotine članova diljem svijeta. Bender je vjerovao da je rješenje misterija nadohvat ruke, no za konačni korak bila mu je potrebna drastična metoda.

C-Day: telepatski poziv diljem svijeta

Početkom 1953. godine, Bender je predložio eksperiment koji je podijelio članstvo IFSB-a. Njegova teorija bila je jednostavna: ako su i telepatija i izvanzemaljski život stvarni, onda bi stotine umova, fokusiranih na identičnu poruku u isto vrijeme, mogle probiti kozmičku tišinu.

Taj je dan nazvan "C-Day", odnosno Dan kontakta, a zakazan je za 15. ožujka 1953. Članovima su poslane detaljne upute. Trebali su napamet naučiti poruku i u točno određeno vrijeme, u miru i tišini, mentalno je ponavljati. Poruka je bila ispunjena nadom:

"Pozivamo posadu interplanetarnih letjelica! Pozivamo posadu interplanetarnih letjelica koje promatraju naš planet Zemlju. Mi iz IFSB-a želimo stupiti u kontakt s vama.

Mi smo vaši prijatelji i voljeli bismo da se pojavite ovdje na Zemlji... Molimo vas, dođite u miru i pomozite nam s našim zemaljskim problemima. Dajte nam neki znak da ste primili našu poruku..."

Benderov zastrašujući susret i ljudi u crnom

Dok su stotine članova diljem svijeta slale poruku u eter, sam Bender je u svojoj potkrovnoj sobi, koju je nazivao "Komorom horora", doživio nešto što ga je zauvijek promijenilo. Kako je kasnije opisao u svojoj knjizi "Leteći tanjuri i tri čovjeka", točno u 18 sati legao je na krevet i počeo ponavljati poruku.

Odjednom ga je obuzeo osjećaj ledene hladnoće, a sobu je ispunio miris sumpora. Osjetio je kao da lebdi iznad vlastitog tijela, a onda je čuo glas koji mu je telepatski poručio: "Pratili smo vas i vaše aktivnosti. Molimo vas da prekinete istraživati misterije svemira."

Ovo iskustvo bilo je samo početak. Nekoliko mjeseci kasnije, tvrdio je Bender, posjetila su ga tri tajanstvena čovjeka odjevena u crna odijela. Komunicirali su s njim isključivo telepatski i zaprijetili mu da odmah ugasi IFSB i prestane s objavljivanjem časopisa. Prestrašen do srži, Bender je poslušao.

U listopadu 1953. objavio je posljednje izdanje Space Reviewa s kriptičnom porukom: "Misterij letećih tanjura više nije misterij... savjetujemo onima koji se bave ovim poslom da budu vrlo oprezni." Benderova priča smatra se jednim od temeljnih mitova o "Ljudima u crnom", tajanstvenim agentima koji ušutkavaju svjedoke NLO-a.

Nasljeđe koje živi u pop-kulturi

Iako IFSB više nije postojao, ideja Dana kontakta nastavila je živjeti. Najveću popularnost donijela joj je glazba. Kanadski progresivni rock bend Klaatu 1976. godine objavio je pjesmu "Calling Occupants of Interplanetary Craft", čiji stihovi izravno citiraju Benderovu poruku iz 1953.

Godinu dana kasnije, planetarni uspjeh postigla je obrada te pjesme u izvedbi popularnog dua The Carpenters, čime je priča o telepatskom pozivu stigla do milijuna slušatelja.

Danas se Svjetski dan kontakta obilježava na razne načine. Entuzijasti i dalje prakticiraju grupne meditacije, dok drugi koriste društvene mreže uz hashtag #WorldContactDay kako bi podijelili svoja razmišljanja.

Mnogima je to i prilika za maraton znanstveno-fantastičnih filmova poput Bliskih susreta treće vrste ili Dolaska, koji se bave temom prvog kontakta. Važno je napomenuti da se ovaj dan razlikuje od Svjetskog dana NLO-a, koji se slavi 2. srpnja u spomen na incident u Roswellu.