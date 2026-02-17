Mali iznajmljivači pod pritiskom: 'Prije smo dočekivali s rakijicom, a sad...'

Digitalizacija i nove porezne reforme iz temelja mijenjaju obiteljski smještaj. Dok administrativni pritisak raste, u urbanim sredinama bilježi se pad zahtjeva za kategorizaciju od čak 70 posto. Doznajemo kako se mali iznajmljivači prilagođavaju novim pravilima i je li tehnologija postala ključ opstanka na tržištu.

Nova pravila i digitalna transformacija pred male iznajmljivače postavljaju sve veće zahtjeve. Administrativni pritisak najviše osjećaju oni kojima tehnologija nije jača strana. Digitalna pismenost postala je jednako važna kao i čistoća apartmana.

"Pa sigurno da je teško, pogotovo možda starijim ljudima, ljudima koji nisu toliko osposobljeni s mobitelima, s računalima. Novi zakoni i nova pravila će nas navući da budemo malo više pred računalom, odnosno da se malo više bavimo tom birokracijom i tim novim zakonima", rekao je Ante Glavaš, obiteljski mali iznajmljivač.

"Naravno da je kompliciranije. Prije smo dočekivali s rakijicom, suhom smokvom, nekakvim poklončićem, a sad je ovaj administrativni dio puno složeniji. Nitko tu nama zapravo ne može pomoć osim nas samih", rekla je Maja Srdelić, obiteljska mala iznajmljivačica.

'Svaka promjena je izazovna'

Strukovne udruge svjesne su jaza između novih pravila i realnosti na terenu. Cilj je pretvoriti digitalne prepreke u alate koji štede vrijeme.

"Svaka promjena je izazovna, bilo što novo što se radi uvijek vam je izazov, pogotovo kad radite po prvi put, tako da mi nastojimo uvijek olakšati od strane udruge i ponudit im konkretna rješenja s kojima će oni moći jednostavno baratat tako da te prijelazne promjene budu maksimalno olakšane", rekla je predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković.

A da se pravila igre doista mijenjaju, pokazuju brojke. U urbanim sredinama zabilježen je pad zahtjeva za kategorizaciju od čak 70 posto.

"Pad broja apartmana u urbanim područjima itekako ukazuje na podatak da su ipak i ove porezne reforme i promjene dovele do toga da su neki iznajmljivači odustali od iznajmljivanja, možda su se prebacili na neku drugu vrstu iznajmljivanja, dugoročnog iznajmljivanja mladim obiteljima ili studentima", rekao je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja.

'Trendovi se brzo mijenjaju'

Ipak, za one koji ostaju, digitalizacija nije samo teret, već i izvor podataka za buduće planiranje destinacije.

"Jedna od mjera sigurno je i ova digitalizacija koja će sigurno dati dosta dobrih inputa za razradu svih podataka koji su potrebni za donošenje kvalitetnih odluka", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Digitalne novosti nisu samo zakonska obveza, već i način preživljavanja na sve zahtjevnijem tržištu.

"Trendovi u turizmu se toliko brzo mijenjaju da je potrebno da svakodnevno usvajamo nova znanja, kako mi, tako i svi djelatnici u turističkom sektoru. Ti novi trendovi ne samo da nas uče da budemo bolji nego da smo i konkurentniji na ovom zahtjevnom turističkom tržištu", rekla je direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić.

I dok će tehnologija odrađivati birokraciju, onaj ljudski faktor – osmijeh i smokva s početka priče – ostaju jedina stvar koju nijedna aplikacija ne može zamijeniti.