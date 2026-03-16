Glas koji je proživio operu: Maria Callas, božanska diva čiji život sada gledamo na filmu

Njezin glas, sposoban za nevjerojatan raspon emocija, i danas odjekuje kao simbol umjetničke genijalnosti i duboke osobne patnje. Upravo tu njezinu tragičnu stranu istražuje biografski film 'Maria' redatelja Pabla Larraína koji je dosupan na Voyo. Angelinu Jolie gledamo kao divu u njezinim posljednjim danima. Film ne priča cijelu priču, već se fokusira na krhku ženu iza mita, suočenu s duhovima prošlosti i tišinom koja je zamijenila ovacije.

Patnja kao umjetničko gorivo

Da bismo razumjeli zašto je Callas bila to što jest, moramo zaroniti u njezin život, koji je bio jednako dramatičan kao i uloge koje je tumačila. Rođena u New Yorku kao Maria Kalogeropoulou u obitelji grčkih imigranata, od najranijih dana osjećala se nevoljenom. Njezin odnos s ambicioznom i dominantnom majkom bio je ispunjen gorčinom. Tijekom nacističke okupacije Grčke u Drugom svjetskom ratu, majka ju je, prema tvrdnjama biografa, prisiljavala da pjeva njemačkim vojnicima kako bi obitelj preživjela, što joj Maria Callas nikada nije oprostila. Ta rana trauma i osjećaj iskorištenosti postali su gorivo za njezine kasnije interpretacije tragičnih junakinja poput Norme, Tosce i Medeje. Pjevala je ono što je proživjela: izdaju, bol i žrtvu.

Foto: voyo

Njezina karijera bila je obilježena perfekcionizmom. Bila je poznata kao 'teška' suradnica jer je od sebe i drugih zahtijevala apsolutno savršenstvo. 'Bit ću onoliko teška koliko je potrebno da postignem najbolje', slavna je njezina izjava. Ta beskompromisnost donijela joj je slavu, ali i neprijatelje. Sredinom karijere podvrgnula se drastičnoj fizičkoj transformaciji, izgubivši više od 30 kilograma. Dok je svijet bio fasciniran njezinom novom, glamuroznom pojavom, mnogi kritičari vjeruju da je upravo taj nagli gubitak težine pridonio ranom propadanju njezina glasa.

Foto: voyo

Ljubavna tragedija i tihi kraj

Najveća opera njezina života odigrala se izvan pozornice. Njezina strastvena i razarajuća veza s grčkim brodovlasnikom Aristotelesom Onassisom postala je opsesija koja ju je naposljetku uništila. Zbog njega je napustila supruga i menadžera Giovannija Battistu Meneghinija, no Onassis ju je odbijao oženiti i na kraju ju je brutalno ostavio zbog Jacqueline Kennedy, o čemu je Callas saznala iz novina. Taj ju je udarac slomio.

Foto: voyo

Posljednje godine provela je u samoći u svojem pariškom stanu, boreći se s depresijom, ovisnošću o sedativima i autoimunom bolešću (dermatomiozitis) koja joj je dodatno uništavala mišiće i glas. Umrla je 1977. od srčanog udara, u dobi od samo 53 godine.

Foto: voyo

'Maria': Posljednji čin jedne ikone

Film Pabla Larraína, koji zaokružuje njegovu trilogiju o tragičnim ženama 20. stoljeća nakon filmova 'Jackie' i 'Spencer', ne bavi se njezinim usponom. Umjesto toga, uranja u njezinu psihu tijekom posljednjih, izoliranih dana. Angelina Jolie utjelovljuje Callas kao ženu proganjanu sjećanjima na slavu, izgubljenu ljubav i, iznad svega, izgubljeni glas. Film je vizualno raskošan i melankoličan portret koji istražuje bolnu dualnost između 'Marije', ranjive žene, i 'Callas', božanskog mita. Uz nju su u filmu samo njezini vjerni zaposlenici, batler Ferruccio i domaćica Bruna, koji su joj u stvarnosti bili jedina preostala obitelj.

Foto: voyo

Maria Callas ostaje neponovljiva jer je u umjetnost unijela cijeli svoj život. Svaka njezina arija bila je ispovijest, a svaka nota nosila je težinu njezine osobne patnje. Nije samo pjevala glazbu, ona ju je proživljavala do samouništenja. Upravo tu istinu, o umjetnosti rođenoj iz boli, film 'Maria' pokušava prenijeti novim generacijama, osiguravajući da se glas 'La Divine' nikada ne zaboravi.Film 'Maria' je dostupan na platformi Voyo.