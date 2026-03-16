Neobično slavlje oskarovca: Michael B. Jordan s kipićem otišao na burger, snimka postala hit

Glumac Michael B. Jordan osvojio je svoj prvi Oscar na ovogodišnjoj dodjeli filmskih nagrada, no slavlje nakon ceremonije nije bilo nimalo tipično za hollywoodske zvijezde. Umjesto odlaska na glamurozne afterpartyje, odlučio je pobjedu proslaviti u restoranu brze hrane.

Zvijezda filma Sinners, za koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca u glavnoj ulozi, zaputio se nakon ceremonije u restoran brze hrane gdje je naručio hamburger i krumpiriće.

Na snimkama koje su se ubrzo proširile društvenim mrežama vidi se kako Jordan, odjeven u elegantno crno odijelo, sjedi za stolom dok njegov zlatni kipić stoji pokraj pladnja s hranom.

Prizor hollywoodske zvijezde u tako opuštenom izdanju brzo je privukao pažnju ostalih gostiju restorana, koji su se okupili oko njega i počeli ga snimati mobitelima. Njegov potez izazvao je mnoštvo pozitivnih reakcija na internetu.

“Legenda”, “Ovo je predobro!” i “Bravo, Michael!” samo su neki od komentara obožavatelja koji su pohvalili njegovu spontanost i skromnost.

Emotivan govor nakon osvajanja nagrade

Ranije tijekom večeri, primajući Oscara, Jordan je održao emotivan govor u kojem je zahvalio onima koji su mu, kako je rekao, utrli put u industriji.

“Stojim ovdje zahvaljujući svima koji su bili ovdje prije mene”, rekao je, prisjetivši se velikih imena poput Sidney Poitier, Denzela Washingtona, Jamiea Foxxa, Foresta Whitakera i Willa Smitha, kao i Halle Berry, koja je i dalje jedina crnkinja koja je osvojila Oscara za najbolju glavnu glumicu.

“Biti u društvu takvih velikana, mojih uzora i ljudi koji su mi utrli put... Hvala svima u ovoj dvorani i svima kod kuće koji su me podržavali kroz cijelu karijeru. Osjećam tu podršku. Znam da navijate za mene i zato vam hvala što i dalje vjerujete u mene”, poručio je.

Govor je započeo riječima: “Čovječe, Bog je dobar. Bog je dobar”, a potom se emotivno obratio i svojoj obitelji koja je sjedila u publici.

“Mama, kako si? Svi znate koliko mi znači. I tata je ovdje. Tata, gdje si? Moj otac doputovao je iz Gane da bi bio ovdje”, rekao je glumac, dok ga je publika nagradila dugim pljeskom.

I dok su mnoge zvijezde večer nastavile na luksuznim zabavama diljem Los Angeles, Jordan je pokazao da se i jedan od najvećih trenutaka u karijeri može proslaviti uz jednostavan obrok i dobro raspoloženje.

