Konačni obračun za prvaka Europe: Svi smo čekali ovaj sudar stilova

Finale Lige prvaka 0 PSG : 0 Arsenal

Predviđeni sastavi:

PSG: Safonov - Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Ruiz, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Arsenal: Raya - Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber - Lewis-Skelly, Rice - Trossard, Odegaard, Saka - Havertz

Uživo

16:10 - Večer prije utakmice imali smo i obračun navijača u gradu. Više o tome OVDJE.

16:00 - Utakmica počinje u 18 sati, čekamo sastave.

Najava

U subotu, 30. svibnja, od 18 sati u Budimpešti igra se najveća utakmica klupskog nogometa – finale Lige prvaka.

Na Puškaš Areni snage će odmjeriti branitelj naslova PSG i novi prvak Engleske te finalist iz 2006. – Arsenal. Bit će to prilika da se Topnici osvete PSG-u za poraz u polufinalu prošle sezone, ali i prava poslastica za sve ljubitelje nogometne taktike.

Naime, dvoboj PSG-a i Arsenala bit će susret dvaju potpuno suprotnih nogometnih razmišljanja. PSG je momčad koja podsjeća na neka prošla, ljepša vremena. Sačinjena je od igrača iznimne tehničke kvalitete, a pod vodstvom Luisa Enriquea igraju metodom "gol više“.

S druge strane je apsolutna suprotnost, kralj pragmatičnosti Mikel Arteta i njegov Arsenal. Topnicima je jedina misao minimizacija rizika i korištenje svih dopuštenih metoda za pobjedu. To im je donijelo naslov prvaka Engleske, a hoće li im donijeti i europski trofej, tek ćemo vidjeti.