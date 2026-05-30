SPEKTATKL

Konačni obračun za prvaka Europe: Svi smo čekali ovaj sudar stilova

Foto: HALIL SAGIRKAYA/AFP/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice finala Lige prvaka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

30.5.2026.
15:49
Sportski.net
HALIL SAGIRKAYA/AFP/Profimedia
Finale Lige prvaka
30.05.2026.
18:00
0
PSG
 
:
0
Arsenal
 

Predviđeni sastavi:

PSG: Safonov - Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Ruiz, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Arsenal: Raya - Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber - Lewis-Skelly, Rice - Trossard, Odegaard, Saka - Havertz

Uživo

16:10 - Večer prije utakmice imali smo i obračun navijača u gradu. Više o tome OVDJE.

16:00 - Utakmica počinje u 18 sati, čekamo sastave.

Najava

U subotu, 30. svibnja, od 18 sati u Budimpešti igra se najveća utakmica klupskog nogometa – finale Lige prvaka.

Na Puškaš Areni snage će odmjeriti branitelj naslova PSG i novi prvak Engleske te finalist iz 2006. – Arsenal. Bit će to prilika da se Topnici osvete PSG-u za poraz u polufinalu prošle sezone, ali i prava poslastica za sve ljubitelje nogometne taktike.

Naime, dvoboj PSG-a i Arsenala bit će susret dvaju potpuno suprotnih nogometnih razmišljanja. PSG je momčad koja podsjeća na neka prošla, ljepša vremena. Sačinjena je od igrača iznimne tehničke kvalitete, a pod vodstvom Luisa Enriquea igraju metodom "gol više“.

S druge strane je apsolutna suprotnost, kralj pragmatičnosti Mikel Arteta i njegov Arsenal. Topnicima je jedina misao minimizacija rizika i korištenje svih dopuštenih metoda za pobjedu. To im je donijelo naslov prvaka Engleske, a hoće li im donijeti i europski trofej, tek ćemo vidjeti.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
