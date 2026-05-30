Veliki sukob navijača uoči finala Lige prvaka: Okršaj na ulici, letjele baklje i stolice
Internetom kruži snimka masovnog obračuna navijača Pariza i Arsenala
U subotu, 30. svibnja, od 18 sati u Budimpešti igra se najveća utakmica klupskog nogometa – finale Lige prvaka.
Na Puškaš Areni snage će odmjeriti branitelj naslova PSG i novi prvak Engleske te finalist iz 2006. – Arsenal. Navijači su stigli u Budimpeštu u velikom broju. Obje skupine su dobile po 17 tisuća ulaznica, a navodno ih je još 10 tisuća stiglo u glavni mađarski grad bez ulaznice.
To je mobiliziralo policiju, ali večer uoči utakmice nije prošla bez incidenta. Internetom kruži snimka masovnog obračuna navijača Pariza i Arsenala. Engleski i francuski huligani sukobili su se 30 na 30 kako piše hooligans.cz. Pobjedu su navodno odnijeli navijači Pariza, a navijači su se gađali i bakljama.
30.05.2026, Street Fight before UCL final, Paris SG🇫🇷 vs Arsenal🏴, ~30x30, lads on the street, win Paris (PSG HOOLIGANS), Good and fair fight, click here for more: https://t.co/KkeUtux0b2— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 30, 2026
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/brX5nM6uoX
"Poduzet ćemo odlučne mjere ako naiđemo na bilo kakvo ponašanje koje remeti javni red. Nije tajna da istovremeno prisustvo navijača iz Londona i Pariza u Budimpešti predstavlja značajan rizik, ali naš je posao minimizirati taj rizik", kazao je general bojnik dr. János Zoltán Kuczik, zapovjednik operacija za finale.