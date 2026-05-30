VRUĆE U BUDIMPEŠTI /

Veliki sukob navijača uoči finala Lige prvaka: Okršaj na ulici, letjele baklje i stolice

Veliki sukob navijača uoči finala Lige prvaka: Okršaj na ulici, letjele baklje i stolice
Foto: JURE MAKOVEC/AFP/Profimedia

Internetom kruži snimka masovnog obračuna navijača Pariza i Arsenala

30.5.2026.
16:04
Sportski.net
JURE MAKOVEC/AFP/Profimedia
U subotu, 30. svibnja, od 18 sati u Budimpešti igra se najveća utakmica klupskog nogometa – finale Lige prvaka.

Na Puškaš Areni snage će odmjeriti branitelj naslova PSG i novi prvak Engleske te finalist iz 2006. – Arsenal. Navijači su stigli u Budimpeštu u velikom broju. Obje skupine su dobile po 17 tisuća ulaznica, a navodno ih je još 10 tisuća stiglo u glavni mađarski grad bez ulaznice. 

To je mobiliziralo policiju, ali večer uoči utakmice nije prošla bez incidenta. Internetom kruži snimka masovnog obračuna navijača Pariza i Arsenala. Engleski i francuski huligani sukobili su se 30 na 30 kako piše hooligans.cz. Pobjedu su navodno odnijeli navijači Pariza, a navijači su se gađali i bakljama. 

 

 

"Poduzet ćemo odlučne mjere ako naiđemo na bilo kakvo ponašanje koje remeti javni red. Nije tajna da istovremeno prisustvo navijača iz Londona i Pariza u Budimpešti predstavlja značajan rizik, ali naš je posao minimizirati taj rizik", kazao je general bojnik dr. János Zoltán Kuczik, zapovjednik operacija za finale. 

Liga PrvakaBudimpeštaTučnjava NavijačaArsenalPsg
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
