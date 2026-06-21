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Legenda Manchester Uniteda izgubila 38-godišnjeg sina: 'Shrvani smo'

Legenda Manchester Uniteda izgubila 38-godišnjeg sina: 'Shrvani smo'
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Foto: -/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Alex Hughes imao je samo 38 godina, a njegova obitelj je shrvana

21.6.2026.
0:42
Sportski.net
-/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
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Bivši igrač Manchester Uniteda i poznati velški trener Mark Hughes potvrdio je kako je njegov 38-godišnji sin Alex iznenada preminuo.

Alex Hughes imao je samo 38 godina, a njegova obitelj je shrvana. "Jill i ja smo potpuno slomljenog srca zbog iznenadnog i neočekivanog gubitka našeg voljenog sina Alexa. Alex je bio divan sin, brat Curtisa i Xenne, odani suprug i otac Jessici i njihovo dvoje prekrasne djece Sebastiana i Leonarda. Alex je bio voditelj regrutiranja igrača u Grimsby Town FC-u i imao je mnogo dobrih prijatelja i kolega. Svima će nam jako nedostajati. Molimo za privatnost tijekom ovog tužnog trenutka dok se suočavamo s gubitkom naše obitelji", stoji u priopćenju Marka Hughesa.

 

 

Alex Hughes nikada nije zaigrao nogomet na profesionalnoj razini, ali je nakon kratke igračke karijere ostao u nogometu i bio analitičar. Njegov otac Mark Hughes igračka je legenda Manchester Uniteda i velške reprezentacije, a u bogatoj trenerskoj karijeri vodio je, između ostalih,  Manchester City, Fulham, QPR, Stoke City i Southampton.

Mark HughesManchester UnitedEngleski Nogomet
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