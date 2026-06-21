Legenda Manchester Uniteda izgubila 38-godišnjeg sina: 'Shrvani smo'

Bivši igrač Manchester Uniteda i poznati velški trener Mark Hughes potvrdio je kako je njegov 38-godišnji sin Alex iznenada preminuo.

Alex Hughes imao je samo 38 godina, a njegova obitelj je shrvana. "Jill i ja smo potpuno slomljenog srca zbog iznenadnog i neočekivanog gubitka našeg voljenog sina Alexa. Alex je bio divan sin, brat Curtisa i Xenne, odani suprug i otac Jessici i njihovo dvoje prekrasne djece Sebastiana i Leonarda. Alex je bio voditelj regrutiranja igrača u Grimsby Town FC-u i imao je mnogo dobrih prijatelja i kolega. Svima će nam jako nedostajati. Molimo za privatnost tijekom ovog tužnog trenutka dok se suočavamo s gubitkom naše obitelji", stoji u priopćenju Marka Hughesa.

Grimsby Town's Player Recruitment Lead, Alex Hughes, has passed away aged 38.



We expect the club to issue an official comment at some stage.



Everyone at @RadioHumberside sends deepest condolences and sympathy to Alex' family, friends and colleagues at this sad time.#gtfc pic.twitter.com/P5Lebj8CeZ — BBC Humberside Sport (@HumbersideSport) June 20, 2026

Alex Hughes nikada nije zaigrao nogomet na profesionalnoj razini, ali je nakon kratke igračke karijere ostao u nogometu i bio analitičar. Njegov otac Mark Hughes igračka je legenda Manchester Uniteda i velške reprezentacije, a u bogatoj trenerskoj karijeri vodio je, između ostalih, Manchester City, Fulham, QPR, Stoke City i Southampton.