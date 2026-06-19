Sergej Jakirović debitira u Premier ligi protiv Manchester Uniteda

Arsenal će započeti obranu naslova u Premier ligi 21. kolovoza kod kuće protiv novopečenog prvoligaša Coventryja, prema rasporedu Premier lige za sezonu 2026.-2027. objavljenom u petak.

Nakon toga momčad Mikela Artete čekaju dvije teže utakmice - gostovanje protiv Aston Ville, a zatim domaća utakmica protiv Chelseaja na stadionu Emirates 5. rujna.

Andoni Iraola debitirat će kao trener Liverpoola u Newcastleu 23. kolovoza. Čekat će do vikenda 29. kolovoza kako bi vodio svoju prvu utakmicu na Anfieldu protiv Nottingham Foresta.

Za Manchester City, era nakon Guardiole počet će 23. kolovoza utakmicom na domaćem terenu protiv Bournemoutha. Očekuje se da će City do tada imenovati bivšeg trenera Chelseaja Enza Marescu kao nasljednika Pepa Guardiole.

Chelsea će svoju prvu utakmicu pod vodstvom Xabija Alonsa odigrati na gostovanju kod drugog londonskog kluba Fulhama 24. kolovoza.

Hull City, koji je iz Premier lige ispao 2017., a sada se pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića vratio u elitni rang engleskog nogometa, ugostit će u prvom kolu 22. kolovoza Manchester United.

Prvi manchesterski derbi zakazan je za 12. rujna, a Liverpool će ugostiti Manchester United 21. studenog. Sudar između Arsenala i Manchester Cityja na stadionu Emirates održat će se 28. studenog.

Sezona će završiti 30. svibnja 2027. utakmicama Arsenala protiv Brightona, Sunderlanda protiv Manchester Cityja te Liverpoola protiv Bournemoutha.