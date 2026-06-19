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Osvajač Lige prvaka usred SP-a doznao da će mu se suditi za silovanje

Osvajač Lige prvaka usred SP-a doznao da će mu se suditi za silovanje
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Foto: Powerpics/Alamy/Profimedia

Hakimi je osuđivao optužbu kao "lažnu", a sada je izjavio da "s nestrpljenjem iščekuje" svoje suđenje

19.6.2026.
11:13
Hina
Powerpics/Alamy/Profimedia
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Žalbeni sud u Versailleu je u petak objavio da će se marokanskom nogometašu Achrafu Hakimiju ipak suditi za silovanje pred francuskim sudom.

Hakimija je u veljači 2023. optužila mlada žena koja je otišla u policijsku postaju, gdje je prijavila da ju je nogometaš silovao.

Igrač Paris Saint-Germaina i vođa marokanske reprezentacije, čija momčad u petak navečer igra svoju drugu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Škotske, dosljedno je osuđivao optužbu kao "lažnu", a sada je izjavio da "s nestrpljenjem iščekuje" svoje suđenje.

Osvajač Lige prvaka usred SP-a doznao da će mu se suditi za silovanje
Foto: Elyxandro Cegarra/PsnewZ/Bestimage/Profimedia

"Čekao sam ovo suđenje od prvog dana. A sada sam još željniji. Konačno ću moći govoriti", napisao je na društvenim mrežama branič PSG-a.

"Odlučio sam šutjeti godinama. Mislio sam da će očuvanje mog dostojanstva, strpljenje i povjerenje u pravosudni sustav omogućiti donošenje ispravnih odluka", nastavio je igrač.

"Danas se priča, koja nije moja priča, širi na štetu moje obitelji, mog života i prije svega istine. Ponekad se osjećam kao da sam postao laka meta", dodao je.

Achraf HakimiSilovanjeMarokoSvjetsko Prvenstvo 2026.
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