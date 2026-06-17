Poznati reper osuđen na 20 godina zatvora zbog silovanja

Američki reper Mystikal (55), koji je početkom 2000-ih godina bio nominiran za nekoliko Grammyja, osuđen je na 20 godina zatvora zbog silovanja žene u svom domu u Louisiani 2022. godine, prenosi CNN.

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Nagodba s tužiteljstvom

Mystikal, čije je pravo ime Michael Lawrence Tyler, u ožujku je postigao nagodbu s tužiteljstvom i priznao krivnju za silovanje trećeg stupnja. Time mu je kazna ograničena na maksimalno 20 godina zatvora, što je pet godina manje od najviše predviđene kazne za to kazneno djelo.

Nagodbom je ujedno izbjegao optužbu za silovanje prvog stupnja, koja prema zakonu automatski nosi doživotnu zatvorsku kaznu.

Nekoliko dana prije izricanja presude reper je pokušao povući priznanje krivnje. Kako navodi lokalna televizijska postaja WBRZ, sudu je poručio da nije imao dovoljno vremena i prilike u potpunosti razumjeti posljedice svoje odluke. Sud ipak nije prihvatio njegov zahtjev.

Žrtva zatražila maksimalnu kaznu

Prije izricanja presude žrtva je svjedočila pred sudom te zatražila da Mystikal dobije najstrožu moguću kaznu.

U svom iskazu navela je da ju je reper u svojoj kući u Prairievilleu, mjestu udaljenom oko 30 kilometara od Baton Rougea, fizički napao, tukao, davio i čupao za pletenice prije nego što ju je silovao.

Prema navodima lokalnih medija, Mystikal joj je tijekom ročišta odgovorio: "Ako sam ti to učinio, zaslužujem maksimalnu kaznu."

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U pritvoru od 2022. godine

Reper se od uhićenja 2022. godine nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz jamčevinu u zatvoru okruga Ascension.

Mystikal je slavu stekao tijekom 1990-ih i početkom 2000-ih godina, a najpoznatiji je po hitu "Shake Ya A**" iz 2000. godine, koji mu je donio nominaciju za Grammy u kategoriji najbolje solo rap izvedbe.

Ranije osuđivan za seksualni napad

Ovo nije prvi put da se glazbenik suočava s ozbiljnim optužbama. Još 2003. godine priznao je krivnju za seksualni napad te je zbog toga osuđen na šest godina zatvora.

Iste godine ostvario je i značajan uspjeh na glazbenoj sceni, zaradivši dvije nominacije za Grammy, za najbolji rap album "Tarantula" te za najbolju mušku solo rap izvedbu za pjesmu "Bouncin’ Back (Bumpin’ Me Against The Wall)".