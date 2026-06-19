Zlatko, vidiš li ovo? Panama zna sve o nama i uzda se u jednog čovjeka

Nakon poraza u prvim utakmicama Svjetskog prvenstva, dvoboj Hrvatske i Paname koji se igra u Torontu u noći s utorka na srijedu u 1:00 po hrvatskom vremenu, za obje reprezentacije ima presudan značaj. U panamskim medijima utakmica protiv Vatrenih vidi se kao 'finale prije finala' - posljednja prilika za ostanak u igri za povijesni prolazak skupine.

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Panama u noći s utorka na srijedu u 1:00 pratite na Net.hr-u

Borba za opstanak

Nakon bolnog poraza od Gane golom u sudačkoj nadoknadi, u panamskom taboru nema mjesta očajavanju. Mediji prenose poruku izbornika Thomasa Christiansena:

"Nemamo vremena za žaljenje, ovo je turnir s tri utakmice. Ako želimo ići dalje, moramo ostvariti dobar rezultat protiv Hrvatske".

Utakmica se doživljava kao popravni ispit kako bi se izbjegao scenarij u kojem o sudbini odlučuje posljednji dvoboj protiv favorizirane Engleske. Napadač José Luis Rodríguez bio je vrlo izravan:

"Pod svaku cijenu moramo doći do rezultata ako želimo razmišljati o prolasku skupine".

Respekt prema 'svjetskoj sili' i vječnom kapetanu

Panamski mediji s iznimnim poštovanjem pišu o Hrvatskoj te je opisuju kao "svjetsku silu" i "balkanskog diva" čiji su rezultati na posljednja dva Mundijala vrijedni divljenja. U središtu pozornosti je kapetan Luka Modrić, za kojeg ističu da i s 40 godina i dalje vodi momčad. Uz njega se spominju veterani Ivan Perišić i Andrej Kramarić kao ključne figure. Analize pokazuju da su dobro upoznati i s novom generacijom Vatrenih, pa tako ističu imena braniča Joška Gvardiola te mladih nada poput Martina Baturine i Luke Sučića.

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Najveća nada leži u povratku 'Coca'

Unatoč snazi protivnika, u panamskom taboru vlada optimizam. Svoju priliku vide u hrabroj igri, ali ponajviše u mogućem povratku ključnog igrača Adalberta "Coca" Carrasquille. Najbolji igrač Gold Cupa 2023. propustio je prvu utakmicu zbog ozljede, a njegov povratak na trening unio je novu energiju u momčad. Izbornik Christiansen poručuje kako se njegova ekipa nikoga ne boji.

"Svjesni smo snage Hrvatske, ali nikada se nismo plašili nijednog protivnika, pa nećemo ni sada. Momčad ima kvalitetu i sposobna je odigrati veliku utakmicu", prenosi panamski tisak.

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