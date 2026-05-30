Evo zašto se finale Lige prvaka igra u ranijem terminu

Foto: Alexey Filippov/Sputnik/Profimedia

UEFA je ove sezone donijela najveću promjenu u terminu finala još od 2010. godine

30.5.2026.
17:41
M.G.
Finale ovosezonske Lige prvaka u kojem se sastaju PSG i Arsenal igra se 30. svibnja na Puskás Areni u Budimpešti od 18.00 sati, tri sata ranije od dosadašnjeg termina koji je bio u 21.00.

Ovo je najveće promjena u terminu finala još od 2010. godine, kada je utakmica prebačena sa srijede na subotu. Termin od 21 sat uveden je kao standard u sezoni 2018./2019., kada je zamijenio dotadašnji početak u 20:45.

Odluku o promjeni UEFA je donijela još u ožujku i kao glavne razloge za taj potez naveli su 

poboljšanje cjelokupnog iskustva za navijače, ali i za gradove domaćine. Kasni završetak utakmice, pogotovo ako bi se igrali produžeci ili izvodili jedanaesterci, stvarao je logističke probleme za navijače koji su se morali oslanjati na javni prijevoz u sitnim noćnim satima.

Raniji termin omogućit će obiteljima s djecom lakši dolazak i povratak, stvarajući pristupačniju i inkluzivniju atmosferu. Uz to, UEFA računa i na veći ekonomski učinak za grad domaćin, jer će navijači imati više vremena za proslavu i druženje nakon utakmice. Odluka također ide na ruku globalnom televizijskom tržištu, prvenstveno onom azijskom, gdje će se utakmica sada moći pratiti u puno prihvatljivijem večernjem terminu.

Predsjednik UEFA-e, Aleksander Čeferin, istaknuo je kako je ova odluka donesena s jasnim ciljem:

"Ovom promjenom stavljamo iskustvo navijača u srce našeg planiranja. Iako je termin od 21 sat prikladan za utakmice koje se igraju sredinom tjedna, raniji početak subotnjeg finala znači i raniji završetak, bez obzira na produžetke. To navijačima nudi priliku da ostatak večeri provedu s prijateljima i obitelji".

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
