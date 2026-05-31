FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMPRESIVNO /

Ovo remek-djelo arhitekture ne smijete propustiti: Pogled na Rim s vrha vrijedi svakog eura

Ovo remek-djelo arhitekture ne smijete propustiti: Pogled na Rim s vrha vrijedi svakog eura
×
Foto: Putoholicari.hr

Bazilika svetog Petra jedna je od najimpresivnijih građevina na svijetu, a osim fascinantne arhitekture posjetiteljima nudi i jedan od najljepših pogleda na Rim

31.5.2026.
22:18
Magazin.hr
Putoholicari.hr
VOYO logo
VOYO logo

Ako planirate putovanje u Rim, postoji jedno mjesto koje jednostavno ne možete preskočiti – bez obzira jeste li vjernici ili samo ljubitelji arhitekture i povijesti.

Bazilika svetog Petra nije samo simbol Vatikana, nego i jedna od najimpresivnijih građevina na svijetu.

Je li to doista najveća crkva na svijetu?

Ovdje stvari postaju zanimljive. Ako gledamo isključivo unutarnji prostor, Bazilika svetog Petra suvereno drži titulu najveće crkve na svijetu. No, ljubiteljima zanimljivih činjenica sigurno će biti interesantno da je po ukupnoj površini, uključujući vanjski prostor i dvorište, nadmašuje Bazilika Notre Dame de la Paix u Obali Bjelokosti, pišu Putoholičari.hr.

Ovo remek-djelo arhitekture ne smijete propustiti: Pogled na Rim s vrha vrijedi svakog eura
Foto: Putoholicari.hr

Ova monumentalna građevina izgrađena je na mjestu gdje se vjeruje da je pokopan sveti Petar – jedan od Isusovih apostola i prvi papa. Upravo ta povijesna i duhovna težina daje joj poseban značaj, ali realno i bez toga bi ostavila bez daha.

Projekt koji je trajao više od stoljeća

Zamislite gradilište koje je stajalo više od 120 godina. Današnja bazilika počela se graditi još 1506. godine, a završena je tek 1626. Tijekom tog razdoblja na njoj su radili najveći umjetnici i arhitekti tog vremena, a rezultat je impresivna kombinacija mramora, zlata i renesansne umjetnosti.

Dobra vijest za vaš budžet je da je ulaz u baziliku besplatan. Ipak, pripremite se na velike gužve, pa se preporučuje dolazak rano ujutro.

Ako želite doživjeti onaj spektakularni pogled na Trg svetog Petra koji često viđate na razglednicama i društvenim mrežama, svakako se popnite na vrh kupole. Ulaz se naplaćuje, ali pogled na Rim koji se pruža s vrha vrijedi svakog eura. Možete birati između penjanja stepenicama ili vožnje dizalom jednim dijelom puta.

Cijelu galeriju i članak pronađite na linku OVDJE.

POGLEDAJTE GALERIJU

RimVatikanBazilika Svetog PetraArhitekturaPutovanja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike