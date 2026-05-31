Ovo remek-djelo arhitekture ne smijete propustiti: Pogled na Rim s vrha vrijedi svakog eura

Ako planirate putovanje u Rim, postoji jedno mjesto koje jednostavno ne možete preskočiti – bez obzira jeste li vjernici ili samo ljubitelji arhitekture i povijesti.

Bazilika svetog Petra nije samo simbol Vatikana, nego i jedna od najimpresivnijih građevina na svijetu.

Je li to doista najveća crkva na svijetu?

Ovdje stvari postaju zanimljive. Ako gledamo isključivo unutarnji prostor, Bazilika svetog Petra suvereno drži titulu najveće crkve na svijetu. No, ljubiteljima zanimljivih činjenica sigurno će biti interesantno da je po ukupnoj površini, uključujući vanjski prostor i dvorište, nadmašuje Bazilika Notre Dame de la Paix u Obali Bjelokosti, pišu Putoholičari.hr.

Ova monumentalna građevina izgrađena je na mjestu gdje se vjeruje da je pokopan sveti Petar – jedan od Isusovih apostola i prvi papa. Upravo ta povijesna i duhovna težina daje joj poseban značaj, ali realno i bez toga bi ostavila bez daha.

Projekt koji je trajao više od stoljeća

Zamislite gradilište koje je stajalo više od 120 godina. Današnja bazilika počela se graditi još 1506. godine, a završena je tek 1626. Tijekom tog razdoblja na njoj su radili najveći umjetnici i arhitekti tog vremena, a rezultat je impresivna kombinacija mramora, zlata i renesansne umjetnosti.

Dobra vijest za vaš budžet je da je ulaz u baziliku besplatan. Ipak, pripremite se na velike gužve, pa se preporučuje dolazak rano ujutro.

Ako želite doživjeti onaj spektakularni pogled na Trg svetog Petra koji često viđate na razglednicama i društvenim mrežama, svakako se popnite na vrh kupole. Ulaz se naplaćuje, ali pogled na Rim koji se pruža s vrha vrijedi svakog eura. Možete birati između penjanja stepenicama ili vožnje dizalom jednim dijelom puta.

