Kanjon koji skriva tajnu iz Drugog svjetskog rata: 'Silovita rijeka pokazivala nam je put do misterija'

U Švicarsku sam stigla s jasnom idejom - istražiti njezinu prirodnu ljepotu, a to barem tamo nije teško. Iz Züricha smo krenuli prema Aareschluchtu, jednom od najljepših kanjona Europe koji, kako sam kasnije otkrila, krije i jednu poprilično neočekivanu tajnu.

Vožnja od Züricha do Aareschluchta trajala je oko sat i pol. Kroz prozor automobila gledala sam planine, zelene padine i uređeni krajolik zbog kojih se vožnja činila kao da traje petnaest minuta.

Foto: Lucija Špralja

Rijeka Aaare najavljivala je misterije

Kad smo stigli, parkirali smo na velikom parkingu. Nakon njega prošli smo kroz veliki restoran, pa kroz suvenirnicu. Iako ona mami privjescima s kravljim zvoncima i šarenim švicarskim nožićima, mi smo užurbano razmijenili 13 franaka za ulaznicu i uputili se prema kanjonu.

Već na samom početku priroda me potpuno osvojila - a rijeka Aare, blijedo tirkizne boje, brza i silovita pokazivala nam je put kojim trebamo ići i najavljivala misterije koji nas čekaju dublje u stijeni.

Aareschlucht se nalazi u blizini mjesta Meiringen, u srcu Bernskih Alpa, i poznat je po dramatičnim, uskim prolazima koje je rijeka oblikovala kroz tisućljeća.

Njihov je doživljaj bio još čarobniji od mog

Nakon par minuta šetnje, ušli smo u dio koji više nalikuje špilji - bilo je hladno, gotovo osvježavajuće, ali istovremeno i pomalo mistično. Zvuk vode odzvanjao je između stijena, a svjetlo se mjestimično probijalo kroz prolaze pokraj nas. Svakih par minuta hoda dočekao bi nas prolaz koji je otkrivao sunčeve zrake koje su se odbijale o rijeku.

U jednom trenutku primijetila sam šestero dječaka kako trče kroz prolaz, skaču po rubovima staze i smiju se bez prestanka. Izgledali su kao mali superjunaci u nekom avanturističkom filmu i nekako sam bila sigurna da je njihov doživljaj ovog mjesta još čarobniji nego moj.

Staza kroz kanjon je odlično uređena i sigurna za hodanje, iako je tijekom mog posjeta jedan dio bio djelomično zatvoren.

Hladan zrak, kapljice vode koje padaju s visine, mali slapovi koji se probijaju niz stijene… sve je djelovalo gotovo nestvarno. Pogled prema gore otkrivao je komadiće neba i krošnje drveća koje se njišu iznad kanjona. Kao da gledam svijet iz neke druge dimenzije.

Neobični potok i vojna tajna kanjona

Dok smo prolazili kroz najuži dio Aareschluchta, začuo se drugačiji zvuk - jači, oštriji, kao da dolazi odozgo. Pogledala sam prema stijeni i tada ga ugledala. Iz pukotine iznad nas obrušavao se Schraybachfall, tanak, ali snažan mlaz vode koji se probijao kroz stijenu i nestajao u rijeci ispod.

Nije to klasičan slap, već planinski potok koji u uskom prostoru kanjona djeluje puno moćnije dok kapljice stvaraju laganu maglu, a hladnoća i zvuk dodatno pojačavaju cijeli doživljaj.

A onda - nešto što me potpuno iznenadilo. U stijeni se skriva i podzemna vojna instalacija iz Drugog svjetskog rata. Izgrađena krajem 1940., sastojala se od dvije špilje: veća je trebala služiti kao spavaonica za čak 185 vojnika i časnika, dok je manja bila namijenjena tehničkoj opremi. U tunelu su bili uredi, prostorije za rekreaciju i blagovaonice. Ipak, ovaj kompleks nikada nije korišten i ostao je skriven, netaknut, pomalo zaboravljen.

Jedan od rijetkih posjetitelja opisao ga je ovako: “Špilje su za mene bile vrlo luksuzne: zidovi obloženi drvom, grijanje, tekuća voda, WC-i s ispiranjem, električna rasvjeta…”

Prekrasan vidikovac, čudo prirode i...

Kako smo nastavili šetnju, staza nas je vodila prema još jednom prekrasnom vidikovcu. Rijeka je ispod nas jurila, stijene su se uzdizale visoko, a dječaci su i dalje neumorno trčkarali oko nas.

Zatim — Glacier Mill. Na prvi pogled izgleda kao da je netko isklesao rupu u stijeni, ali zapravo je riječ o djelu prirode.

Stajala sam ispred toga i bilo mi je teško povjerovati da je nastalo bez ljudske ruke - još jedan mali dokaz koliko je priroda moćna i precizna.

I onda, gotovo iznenada - kraj. Naša šetnja kroz kanjon završila je brže nego što sam očekivala, ali osjećaj koji je ostao bio je puno veći od same dužine puta.

Aareschlucht je mjesto koje svakako vrijedi posjetiti ako vas put odvede u blizinu. Jer negdje ispod plavog neba koje se provlači kroz stijene i s rijekom Aare pod nogama, otkrit ćete što je to zapravo Švicarska

