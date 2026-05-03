Poznata kao najopasnija na svijetu: Uz 'stazu smrti' vežu se brojne legende, prešao ju je i kralj

U Andaluziji, unutar klanca Desfiladero de los Gaitanes, smještena je staza El Caminito del Rey, poznata i kao "Kraljeva stazica".

Nekada smatrana najopasnijom pješačkom rutom na svijetu, gdje je svaki korak predstavljao velik rizik, danas je obnovljena i sigurna turistička atrakcija. Ostaci izvorne, oronule staze, vidljivi ispod nove konstrukcije, služe kao podsjetnik na njezinu opasnu prošlost, piše Spain.info.

Foto: Shutterstock

Smrtni slučajevi zbog staze

Izgrađena u razdoblju od 1901. do 1905. godine, staza je izvorno imala praktičnu svrhu kao pristupni put za radnike zaposlene na izgradnji hidroelektrana i brana na rijeci Guadalhorce. Predstavljala je značajan inženjerski pothvat za svoje vrijeme: uska betonska konstrukcija, širine svega jedan metar, bila je fiksirana na vertikalne stijene na visini od oko stotinu metara iznad rijeke. Višedesetljetno zanemarivanje dovelo je do propadanja staze. Betonski dijelovi su se urušili, ostavljajući velike otvore i izložene čelične nosače kao jedini oslonac. Većina rukohvata je nedostajala, a jedini sigurnosni element bila je čelična sajla postavljena duž stijene.

Zbog iznimno lošeg stanja, staza je stekla zloglasni nadimak "Staza smrti". Privlačila je planinare i avanturiste, no njezino je stanje uzrokovalo brojne nesreće sa smrtnim ishodom. Prema službenim podacima, samo u razdoblju od 1999. do 2000. godine život je izgubilo pet osoba. Jedna od najtežih nesreća dogodila se uslijed pucanja sajle improviziranog zip-linea, što je rezultiralo smrću trojice planinara. Vlasti su stazu službeno zatvorile 2001. godine, uz prijetnju novčanom kaznom od 6.000 eura za neovlašteni pristup. Unatoč zabrani, pojedinci su i dalje pokušavali prijeći stazu, što je do 2013. godine dovelo do novih smrtnih slučajeva. Ukupan broj stradalih tijekom desetljeća postojanja staze nije poznat.

Kraljev put kroz klanac

Naziv "Kraljeva stazica" staza je dobila 1921. godine, nakon što ju je, povodom svečanog otvaranja brane Conde del Guadalhorce, prešao španjolski kralj Alfonso XIII. Time je staza trajno stekla svoje prepoznatljivo ime. Uz njezinu povijest vežu se i legende, poput nepotvrđenih priča o korištenju osuđenika na smrt za izgradnju najzahtjevnijih dionica.

Ukupna dužina staze iznosi 7,7 kilometara, od čega gotovo tri kilometra čine drvene staze i mostovi. Ruta je jednosmjerna i prolazi kroz klanac čije se litice na nekim mjestima uzdižu do 700 metara, dok se širina klanca sužava na manje od deset metara. Jedan od najatraktivnijih dijelova rute je prelazak visećeg mosta, smještenog na visini od 105 metara, s kojeg se pruža pogled na rijeku.

Preobrazba u svjetsku atrakciju

Nakon višegodišnjeg zatvaranja, regionalne vlasti investirale su više od devet milijuna eura u sveobuhvatnu obnovu. U ožujku 2015. godine, El Caminito del Rey ponovno je otvoren za javnost kao potpuno sigurna staza. Nova, široka drvena konstrukcija izgrađena je iznad ostataka stare, koja je ostavljena kao trajni podsjetnik na prethodne opasnosti i žrtve. Danas stazu posjećuje oko 300.000 osoba godišnje, a zbog ograničenja broja posjetitelja, ulaznice je potrebno rezervirati tjednima ili mjesecima unaprijed. Primjenjuju se stroge sigurnosne mjere: nošenje zaštitne kacige je obavezno, a pristup djeci mlađoj od osam godina nije dozvoljen.

Iako El Caminito del Rey više ne nosi epitet najopasnije staze na svijetu, zadržala je svoju atraktivnost. Danas predstavlja spomenik inženjerskoj vještini i prirodnim ljepotama regije te nudi jedinstven doživljaj svim posjetiteljima koji prolaze "Kraljevom stazicom".

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ana Šporčić iz Nove Gradiške: 'Uz tri posla sam uspjela proputovati 14 zemalja u godinu dana'