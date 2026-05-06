Umjesto rajske plaže dočeka vas noćna mora: 'Samo dođete, fotografirate i morate otići'

Alarmantne scene gužve na obalama jedne od najpoznatijih svjetskih destinacija potaknule su ozbiljnu zabrinutost zbog sve većeg broja turista. Otoci Koh Phi Phi na Tajlandu nude neke od najljepših krajolika koje možete zamisliti, no stvarnost je danas daleko od idilične slike.

Stvarnost daleko od holivudske fantazije

Otočje smješteno u Andamanskom moru, s dramatičnim vapnenačkim liticama, bijelim pješčanim uvalama i tirkiznim morem prepunim tropskih riba, dugo je privlačilo posjetitelje. Popularnost mu je eksplodirala nakon filma "Žal" (The Beach) Dannyja Boylea s Leonardom DiCapriom u glavnoj ulozi. No, uspjeh filma pokazao se katastrofalnim za netaknutu, idiličnu plažu po kojoj je film dobio i ime. Svake godine golem broj turista putuje u zaljev Maya na otoku Koh Phi Phi Leh, gdje je film sniman, kako bi se okupali u njegovom nestvarno plavom moru i sunčali na zlatnom pijesku.

Danas je realnost ove tajlandske destinacije potpuno suprotna rajskom prizoru iz filma. Nedavna snimka s otoka Koh Phi Phi, koja se proširila društvenim mrežama, prikazuje stotine turista stisnutih jedni uz druge. Čini se da se nalaze u blizini pristaništa, čak i prije dolaska u sam zaljev Maya.

Video je naišao na izrazito negativne reakcije na Redditu, gdje je i objavljen. "Apsolutno ništa tu ne izgleda zabavno", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Uopće se ne isplati ići. Bio sam prošli mjesec i bila je tolika gužva da jednostavno nije bilo zabavno. Nimalo." Treći je kratko komentirao: "Kakva noćna mora."

Neuspješni pokušaji ograničavanja štete

Tvrtka Koh Tours, koja nudi izlete po arhipelagu, nedavno je u objavila kako su se napori u borbi protiv prekomjernog turizma pokazali iznimno teškima. "Koh Phi Phi Leh - manji, nenaseljeni otok na kojem se nalazi zaljev Maya - bio je zatvoren tri godine nakon što je turizam potaknut filmom 'Žal' uništio koralje i ugrozio crnovrhe grebenske morske pse", stoji u objavi.

"Ponovno su ga otvorili u siječnju 2022. s vremenski ograničenim ulazima, limitiranim brojem brodova, bez noćenja i zabranom korištenja krema za sunčanje u vodi. Situacija je doista bolja nego što je bila 2018. godine, ali tamo i dalje nije mirno. 'Ograničenje brodova' na nekoliko stotina posjetitelja odjednom i dalje znači da nekoliko stotina ljudi stoji u istom plitkom zaljevu", pojašnjavaju iz tvrtke.

Prema njima, i drugi glavni otok arhipelaga, Koh Phi Phi Don, također pati od ogromnih gužvi. "Koh Phi Phi Don je stvarno prenapučen. Ne u smislu 'postane malo prometno u špici sezone'. Stvarno je prenapučen. Selo u zaljevu Tonsai, koje zauzima praktički cijeli ravni dio otoka između dva zaljeva, ima više pješačkog prometa po kvadratnom metru od većine tajlandskih gradova".

Foto: Lazyllama/Alamy/Profimedia

Globalni problem koji ne zaobilazi ni Hrvatsku

Ovakve scene nisu rezervirane samo za daleke destinacije. Problem prekomjernog turizma, poznat i kao "overtourism", globalni je fenomen s kojim se suočavaju mnoga popularna odredišta, uključujući i Hrvatsku.

Dok turizam čini oko 20 posto hrvatskog BDP-a, njegov nekontrolirani rast ostavlja ozbiljne posljedice na infrastrukturu, okoliš i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Dubrovnik, koji je već ograničio broj kruzera i posjetitelja unutar zidina, i Istra, koju je istraživanje svrstalo među najopterećenije europske regije, samo su najočitiji primjeri. Vlasti pokušavaju uvesti red novim zakonima koji reguliraju kratkoročni najam i ponašanje turista, no izazovi ostaju veliki. Borba s gužvama, rastom cijena nekretnina i opterećenjem komunalnih službi postala je svakodnevica mnogih gradova na obali.

U potrazi za održivijim rješenjima

Jub Yata, menadžerica destinacije u tvrtki Intrepid Travel koja je specijalizirana za održivi turizam, ističe problematičnost situacije u zaljevu Maya. "Trenutno samo dođete, fotografirate i morate otići. Svi žele vidjeti plažu iz DiCaprijevog filma. Prelijepa je, ne mogu to poreći, ali jednostavno ima previše ljudi", rekla je. Njezina tvrtka radi na tome da turiste vodi na odgovorniji način, izbjegavajući preopterećenje najpopularnijih lokacija. Posljednjih godina to znači posjete manje poznatim, ali jednako lijepim otocima kao što su Koh Thap, Koh Poda i Koh Khai.

Koh Thap je jedan od popularnijih otoka u blizini Krabija, poznat po fenomenu "Talay Waek" ili "podijeljeno more", gdje se za vrijeme oseke pojavljuje pješčani sprud koji spaja tri otoka. Koh Poda je, s druge strane, iznimno mirno i tiho mjesto. Jedan od putnika opisao ga je kao "potpuno napušteni otok Robinsona Crusoea". Koh Khai, blizu Phuketa, nešto je razvijeniji, ali nudi prekrasne plaže idealne za ronjenje i plivanje, omogućujući bijeg od nepodnošljivih gužvi koje su preuzele slavniji zaljev Maya.

San o netaknutom raju često biva uništen vlastitom slavom, pretvarajući idilične krajolike u pretrpane tvornice turista. Potraga za ravnotežom između ekonomskih koristi turizma i očuvanja prirodnih i kulturnih bogatstava postala je ključni izazov za destinacije diljem svijeta, od Tajlanda do hrvatske obale.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Hrvatska ima čak tri plaže među najpovoljnijima u Europi! Ovdje možete jeftino spavati uz more...