Raj u opasnosti: Znanstvenici upozoravaju da je ovo tek početak katastrofe

Tirkizno more, bijele pješčane plaže i luksuzni bungalovi na vodi slika su Maldiva koja obilazi svijet. No, ispod idilične površine, u srcu Indijskog oceana, odvija se tiha katastrofa.

Najnoviji zaroni provedeni u siječnju 2026. na sjevernom atolu Ari, jednoj od najpopularnijih ronilačkih destinacija, otkrili su prizore koji lede krv u žilama: nekad živopisni koraljni grebeni, temelji cjelokupnog morskog života, pretvaraju se u sablasno bijela groblja.

Duhovi u rajskom vrtu: Što se događa pod površinom?

Istraživači i ronioci svjedoče drastičnom propadanju koraljnih populacija. Masovno izbjeljivanje, fenomen uzrokovan porastom temperature mora, ostavlja razorne posljedice. Kada se more pregrije, koralji pod stresom izbacuju simbiotske alge koje im daju boju i hranu, ostavljajući za sobom samo bijeli kostur. Ako se toplinski stres nastavi, koralj umire, a greben postaje pustoš.

Ono što situaciju na sjevernom atolu Ari čini posebno bizarnom jest kontrast života i smrti. Na lokacijama poput slavnog "Fishtanka", koji je ime dobio po nevjerojatnoj gustoći morskog života, ronioci i dalje nailaze na kornjače, velika jata riba i murine. No, one sada plivaju oko umirućih, bijelih koraljnih struktura, nalik duhovima nekadašnjeg sjaja. Ekosustav gubi svoje temelje, a pitanje je vremena kada će i ostatak života nestati zajedno s njima.

Najugroženiji su razgranati koralji iz roda Acropora, koji su ključni za izgradnju strukture grebena, ali su ujedno i najosjetljiviji na toplinski stres. Njihova smrt znači brži gubitak kompleksnosti staništa koje pruža dom i zaštitu tisućama drugih vrsta.

Globalna groznica i lokalni pritisci: Smrtonosna kombinacija

Ovo razorno izbjeljivanje nije izoliran slučaj. Maldivi su, zajedno s ostatkom svijeta, zahvaćeni četvrtim globalnim valom izbjeljivanja koralja koji je započeo 2023. godine i smatra se jednim od najgorih zabilježenih. Temperature mora dosežu rekordne razine, gurajući koraljne ekosustave preko ruba izdržljivosti. Znanstvenici upozoravaju da su koralji u toplim vodama već dosegnuli svoju "točku preokreta" pri globalnom zagrijavanju od 1,2 °C, razini koju je svijet već premašio.

No, globalno zatopljenje nije jedini krivac. Dugogodišnja istraživanja pokazuju da lokalni ljudski pritisci značajno smanjuju otpornost grebena i njihovu sposobnost oporavka. Masovni turizam, koji čini gotovo trećinu BDP-a zemlje i koji je 2023. privukao gotovo dva milijuna posjetitelja, nosi sa sobom izgradnju infrastrukture, zagađenje i fizička oštećenja grebena. Intenzivne aktivnosti poput jaružanja i nasipavanja mora zbog stvaranja novih otoka, posebno u središnjim atolima, dodatno zamućuju vodu i guše preostale koralje. Grebeni koji su udaljeni od naseljenih otoka i turističkih resorta pokazuju znatno veće stope oporavka nakon izbjeljivanja.

Više od ekologije: Ulog je opstanak nacije

Za Maldive, državu čijih se više od osamdeset posto otoka nalazi na manje od metra nadmorske visine, koraljni grebeni nisu samo turistička atrakcija, već prva i najvažnija linija obrane. Zdravi grebeni apsorbiraju do 97 % energije valova, štiteći krhke obale od erozije i poplava. Njihovim nestankom, otoci postaju izravno izloženi sve snažnijim olujama i rastućoj razini mora.

"Naši otoci polako bivaju potopljeni, jedan po jedan", upozorio je predsjednik Ibrahim Mohamed Solih. "Ako ne preokrenemo ovaj trend, Maldivi će prestati postojati do kraja ovog stoljeća."

Ekonomske posljedice su jednako strašne. Turizam i ribarstvo, dva stupa maldivskog gospodarstva, u potpunosti ovise o zdravlju grebena. Gubitak ovog prirodnog kapitala prijeti egzistenciji cjelokupnog stanovništva i budućnosti nacije koja se suočava s realnom mogućnošću da postane prva žrtva klimatskih promjena, piše ABC.

Dok se svijet bori s globalnim emisijama, na Maldivima se vodi utrka s vremenom. Napori su usmjereni na smanjenje lokalnih zagađivača kako bi se preostalim koraljima pružila šansa za preživljavanje. No, bez drastične i hitne globalne akcije, sudbina ovog rajskog arhipelaga ostaje tragičan podsjetnik na cijenu koju svi plaćamo zbog klimatskih promjena. Prizori s atola Ari nisu samo lokalna ekološka katastrofa, već i zlokobno upozorenje za cijeli planet.

