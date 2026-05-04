Posjetite ovo mjesto prije nego što nestane s planeta: Štiti milijune, ali nema šanse preživjeti

Zamislite šumu koja ne raste na čvrstom tlu, već doslovno u vodi i blatu između kopna i mora. Njezini korijeni vire iznad površine poput pipaka, a za plime se čini kao da dio stabala nestaje pod vodom – i unatoč tome ta 'vodena šuma' drži cijelu obalu na okupu. To su mangrove.

Mangrove Sundarbana predstavljaju jedan od najvećih prirodnih obrambenih sustava na svijetu. Prostiru se na tisućama kilometara uz granicu Indije i Bangladeša. Ovdje žive ruralne zajednice koje generacijama uzgajaju rižu, love ribu i skupljaju med iz šuma. Mještani kažu da je šuma njihova ''majka“ – štiti ih, hrani i daje im posao. No uskoro bi je mogli izgubiti.

Foto: Munir UZ ZAMAN/AFP/Profimedia

Težak život u regiji

Mangrove već dugo slabe zbog kombinacije ilegalne sječe i klimatskih promjena, do te mjere da vrijedna stabla postupno nestaju. Život u regiji ionako je izuzetno težak.

Bangladeš je nizinska zemlja ispresijecana rijekama iz topljenja Himalaje, pa su poplave svake godine neizbježne. Uz to, cikloni iz Bengalskog zaljeva redovito odnose tisuće života. Mangrove su dosad bile jedina pouzdana zaštita – upijale su energiju oluja i usporavale valove. Kako ta zaštita slabi, ljudi se sve više boje za svoje živote. Pogoršavaju se i zdravstveni uvjeti – ponovno se šire bolesti povezane s kontaminiranom vodom, uključujući opasnu koleru.

Znanstvenici upozoravaju na opasnost

U nekim selima situacija je već gotovo neodrživa. Obitelji se sele u glavni grad Dhaku, gdje već žive milijuni klimatskih migranata. Stručnjaci procjenjuju da bi se do 2050. godine više od 13 milijuna ljudi u Bangladešu moglo preseliti zbog klimatskih promjena, uglavnom iz obalnih područja.

Industrijski projekti i nove brane koje se planiraju dodatno će ugroziti mangrove.

Dok znanstvenici upozoravaju na gubitak tisuća četvornih kilometara ''vodenih šuma“, lokalni ljudi postavljaju mnogo jednostavnije, ali hitnije pitanje: kamo ćemo kada nestane posljednja zaštita između nas i mora?

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Amerikanka Anita oduševljena životom u Istri: 'Sve je opuštenije nego u Sjedinjenim Američkim Državama'