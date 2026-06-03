Vatrogasac (21) u Rovinju mučenjem ubio dva psa! Zapovjednik: 'Udaljili smo ga iz službe'

Rovinjska policija u srijedu je ujutro uhitila mladića (21) koji je na području Bala zlostavljao i izgladnjivao pse, koji su zbog toga uginuli. Privedeni mladić zaposlenik je Javne postrojbe Rovinj-Rovigno, a o svemu se na Facebooku oglasio zapovjednik JVP-a Evilijano Gašpić.

"Nemam običaj komentirati medijske objave ali situacija je takva da moram reagirati. Prije svega, želim jasno i nedvosmisleno osuditi svaki oblik nasilja prema životinjama i svim živim bićima. Ovaj slučaj duboko nas je potresao i kao ljude i kao profesionalce koji svakodnevno djeluju u službi zaštite i spašavanja", poručio je Gašpić.

Zapovjednik je potvrdio i da je mladić udaljen iz službe Javne vatrogasne postrojbe Rovinj i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bale.

Teško zlostavljao dva psa

Mladog vatrogasca se sumnjiči da je godinu dana, od svibnja prošle pa sve do svibnja ove godine, na području Bala zanemarivao, teško zlostavljao i nepotrebnim patnjama izložio svoju njemačku ovčarku.

Stavio ju je u improvizirani boks, nije joj redovito davao hranu i vodu te ju je vezao kako ne bi mogla pobjeći i zatražiti pomoć. Ovčarka je u takvom stanju ozlijedila nogu, a umjesto da 21-godišnjak zatraži pomoć veterinara, on je skinuo kvaku s boksa kako drugi ljudi ne bi mogli pružiti pomoć životinji.

Izlagao ju je visokim temperaturama i izravnom djelovanju sunca, zbog čega je ponovno pokušala pobjeći. Međutim, zapetljala se za ogradu na kojoj je ostala visjeti. "Uskratio joj je adekvatnu veterinarsku pomoć potrebnu za liječenje teškog stanja, u koje je doveo psa, što je izazvalo smrt životinje", navodi policija.

Uz sve to, mladića se sumnjiči da je početkom prošle godine, također na području Bala, u improvizirani boks bez kućice za pse smjestio drugog njemačkog ovčara. Ni njemu nije davao hranu ni vodu te ga je držao u nehigijenskim uvjetima. "Izložio je psa tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, nakon čega je pas uginuo, a 21-godišnjak o tome nije izvijestio veterinara iako je to bio dužan učiniti", objašnjava se u priopćenju policije.

Zapovjednik osudio javni linč obitelji vatrogasca

Zapovjednik JVP Rovinj-Rovigno naveo je da osuđuje javni linč obitelji vatrogasca.

"Kao što najoštrije osuđujemo nasilje nad životinjama, jednako tako osuđujemo i javni linč kojem su izloženi članovi obitelji, uključujući i jednogodišnje dijete koje ni na koji način nije povezano s ovim slučajem", poručio je Gašpić.

Iz udruge Šape Rovinj-Rovigno također su reagirali na ovaj slučaj te osudili objavljivanje podataka obitelji vatrogasca.

"Najoštrije osuđujemo objavljivanje fotografija i osobnih podataka članova obitelji osumnjičene osobe, a posebno maloljetnog djeteta, te pozivamo na poštivanje njihove privatnosti i dostojanstva maloljetnog djeteta", poručili su.